피스피스스튜디오, 상하이 안푸루에 첫 대형 플래그십 출점

AI 핵심 요약beta
- 피스피스스튜디오가 18일 상하이 안푸루 플래그십 계약을 체결했다
- 회사는 4월 직진출 전환 후 첫 중국 오프라인 거점을 확보했다
- 올해 하반기 개장해 온오프라인 매출 확대에 나설 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피스피스스튜디오가 중국 상하이 핵심 상권인 안푸루에 대형 플래그십 스토어를 확보하고 중국 직진출 전략을 본격화한다.
피스피스스튜디오는 경쟁 입찰을 거쳐 안푸루 소재 플래그십 스토어에 대한 공식 임대차 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 매장은 회사가 중국 사업을 기존 라이선스 방식에서 직진출 체제로 전환한 뒤 확보한 첫 대형 오프라인 거점으로 올해 하반기 개장을 목표로 하고 있다.
회사는 2021년부터 현지 파트너사를 통한 라이선스 방식으로 중국 사업을 전개해왔다. 이후 브랜드 운영 주도권과 현지 고객 접점을 확대하기 위해 올해 4월 직진출 체제로 전환했다.
이에 따라 지난 4월 중국 현지 법인을 설립하고 기존 라이선스 기반 매장을 정리하는 등 직접 사업 확대를 위한 사업 구조 재편을 진행해왔다.
안푸루 플래그십 스토어는 4개 층, 총 742㎡ 규모 건물에 들어서며 이 가운데 3개 층을 매장으로 조성할 예정이다. 회사에 따르면 전 세계 마르디 메크르디 매장 가운데 가장 큰 규모다.
안푸루는 중국 젊은 소비자와 외국인 관광객 유입이 많은 상하이의 패션·라이프스타일 상권으로 글로벌 및 현지 브랜드가 입점해 있는 지역이다.
피스피스스튜디오는 플래그십 스토어에서 의류와 잡화·액세서리 등 주요 컬렉션과 신제품을 선보일 예정이다. 현지 소비자가 브랜드를 직접 경험할 수 있는 콘텐츠도 함께 구성한다.
또 안푸루 매장을 현지 온라인 채널과 연계해 중국 내 온·오프라인 고객 접점을 확대할 계획이다. 온라인 고객의 오프라인 방문과 플래그십을 통해 확보한 신규 고객의 온라인 유입을 유도하는 방식이다.
회사는 이를 통해 중국 사업의 매출 확대와 수익성 개선을 추진하고 향후 현지 시장과 소비자 반응에 따라 오프라인 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.
박화목·서승완 피스피스스튜디오 대표이사는 "안푸루 플래그십 스토어는 중국 사업을 직진출 체제로 전환한 이후 마련한 핵심 오프라인 거점이라는 점에서 의미가 있다"며 "현지 소비자와의 직접적인 접점을 확대하고 온·오프라인 채널 간 시너지를 강화해 중국 시장에서 마르디 메크르디의 브랜드 경쟁력과 사업 기반을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
피스피스스튜디오는 중국과 함께 동남아시아에서도 오프라인 사업을 확대하고 있다. 지난해 12월 인도네시아 자카르타에 첫 매장을 연 데 이어 지난 6월 2호점을 추가 출점했다.
태국에서는 현재 8개 매장을 운영하고 있으며 연내 신규 매장을 추가할 예정이다. 회사는 중국 직진출과 동남아시아 오프라인 거점 확대를 병행할 계획이다.
dconnect@newspim.com