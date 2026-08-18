전국 철도 LTE-R 시대 열린다…마지막 12개 노선 구축 착수

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태백선 등 12개 노선 발주

2028년 말 준공 목표

총 2543억원 투입

철도·재난·해상 통신망 연계 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국 철도노선을 하나의 디지털 무선통신망으로 연결하는 철도통합무선망(LTE-R) 구축 사업이 마지막 단계에 들어간다.

국가철도공단 대전 사옥 전경 [사진=국가철도공단]

18일 국가철도공단은 전국 철도노선의 LTE-R 구축을 완료하기 위해 마지막 구간인 태백선 등 12개 노선의 LTE-R 구축 사업을 발주한다고 밝혔다.

공단은 국토교통부의 철도신호통신시스템 국산화 정책에 따라 기존 무선통신시스템을 4세대 이동통신기술 LTE 기반의 철도통합무선망으로 전환하는 사업을 추진하고 있다.

전체 LTE-R 구축 대상은 3523km다. 이 가운데 강릉선 등 794km는 구축을 완료했으며 경부선 등 1677km 구간은 올해 말 개통을 목표로 구축 중이다.

이번에 발주하는 태백선 등 12개 노선은 2028년 말 준공을 목표로 한다. 총공사비는 2543억원으로 통신공사 8건에 1272억원, 구매설치 3건에 1271억원을 투입한다.

전국 철도노선에 LTE-R 구축이 완료되면 유사시 관제센터와 현장 간 실시간 영상공유를 통해 신속하게 상황을 파악할 수 있게 된다. 한국형 열차제어시스템인 KTCS-2의 열차제어데이터도 LTE-R 기지국을 통해 안정적으로 처리할 수 있다.

국가재난안전통신망(PS-LTE)과 해상무선통신망(LTE-M)의 기지국 공유와 무선망 연계도 가능해진다. 재난 발생 시 철도·재난·해상 통신망 간 유기적인 협업을 통한 신속한 대응에도 기여할 것으로 전망된다.

이안호 공단 이사장 직무대행은 "이번 사업은 전국 철도 LTE-R 서비스 구현을 위한 마지막 단계로, 대한민국 철도 무선통신체계를 디지털 기반으로 완성하는 중요한 전환점"이라며 "철도 운행과 재난 대응을 뒷받침하는 안정적인 통신 기반을 확보해 국민이 신뢰할 수 있는 철도환경을 조성하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 국가철도공단이 이번에 발주하는 사업은 무엇인가요?

A. 전국 철도노선의 철도통합무선망(LTE-R) 구축을 완료하기 위한 마지막 사업입니다. 태백선 등 12개 노선을 대상으로 하며 2028년 말 준공이 목표입니다.

Q. LTE-R 구축 대상 철도노선의 전체 길이는 얼마나 되나요?

A. 전체 구축 대상은 3523km입니다. 이 가운데 강릉선 등 794km는 구축을 완료했고 경부선 등 1677km 구간은 올해 말 개통을 목표로 구축 중입니다.

Q. 태백선 등 12개 노선 LTE-R 구축에는 얼마가 투입되나요?

A. 총공사비는 2543억원입니다. 통신공사 8건에 1272억원, 구매설치 3건에 1271억원을 투입합니다.

Q. LTE-R이 구축되면 철도 운행에는 어떤 도움이 되나요?

A. 유사시 관제센터와 현장이 실시간으로 영상을 공유해 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다. 또 한국형 열차제어시스템인 KTCS-2의 열차제어데이터를 LTE-R 기지국을 통해 안정적으로 처리할 수 있습니다.

Q. LTE-R은 철도 재난 대응에도 활용되나요?

A. 네. 국가재난안전통신망(PS-LTE)과 해상무선통신망(LTE-M)의 기지국 공유와 무선망 연계가 가능해집니다. 재난 발생 시 철도·재난·해상 통신망 간 협업을 통해 신속하게 대응하는 데 활용될 전망입니다.

chulsoofriend@newspim.com