에스티팜, RNA 국제 심포지엄 'RISC 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜이 9월 8일 RISC 2026을 개최했다.
- 크레이그 멜로 등 글로벌 RNA 석학이 참석했다.
- mRNA·ASO·siRNA 최신 동향과 협력 방안을 논의했다.
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mRNA·ASO·siRNA 최신 연구성과 공유
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜이 RNA 치료제 분야의 글로벌 석학과 산업계 전문가들이 참여하는 국제 심포지엄을 개최한다.
에스티팜은 오는 9월 8일 서울 서초구 양재 엘타워에서 'RISC 2026(RNA Innovation Symposium Corea 2026)'을 개최한다고 18일 밝혔다.
RISC는 RNA 치료제 분야의 최신 연구 성과와 산업 동향을 공유하고 글로벌 산·학·연 간 교류를 확대하기 위해 에스티팜이 주관하는 국제 심포지엄이다. 2024년 첫 행사에 이어 올해 두 번째로 열린다.
올해 행사에는 RNA 간섭(RNAi) 연구로 2006년 노벨 생리의학상을 수상한 크레이그 멜로(Craig Mello) 미국 매사추세츠대학교 챈 의과대학(UMass Chan Medical School) 교수가 연자로 참여한다.
글로벌 RNA 치료제 산업을 이끌어 온 전문가들도 연단에 오른다. 앨나일람 파마슈티컬스(Alnylam Pharmaceuticals) 창립 최고경영자(CEO)를 지낸 존 마라가노어(John Maraganore) 코레사(Coresa) 대표와 무티아 마노하란(Muthiah Manoharan) 앨나일람 석학 연구원, 아서 레빈(Arthur Levin) 애비디티 바이오사이언스(Avidity Biosciences) 창립 최고과학책임자(CSO) 등이 참석한다.
국내에서는 김빛내리 서울대학교 생명과학부 교수 겸 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단장과 권익찬 한국과학기술연구원(KIST) 석좌교수 등이 연자로 나선다.
이번 심포지엄에서는 메신저RNA(mRNA)를 비롯해 안티센스 올리고뉴클레오타이드(ASO), 짧은 간섭RNA(siRNA) 등 차세대 RNA 치료제 분야의 최신 연구 성과와 기술 동향을 다룬다.
연자들의 강연과 함께 패널 토의와 비즈니스 네트워킹 프로그램도 마련한다. RNA 치료제 후보물질 발굴과 연구개발뿐 아니라 생산과 공정개발, 상업화에 이르는 산업 전반의 협력 가능성을 논의할 예정이다.
에스티팜은 RISC를 글로벌 RNA 분야 연구자와 제약·바이오 기업이 교류하는 오픈이노베이션 플랫폼으로 확대한다는 계획이다. 이를 통해 국내외 기업·연구기관 간 협력 기회를 늘리고 국내 RNA 치료제 생태계 활성화에도 기여한다는 방침이다.
에스티팜 관계자는 "RISC 2026을 통해 세계적인 석학과 산업계 전문가들이 최신 연구 성과와 경험을 공유하고 새로운 협력 가능성을 모색할 수 있을 것"이라며 "글로벌 RNA 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서 연구개발과 생산 역량을 강화하는 동시에 글로벌 RNA 오픈이노베이션 생태계 확대에도 기여하겠다"고 말했다.
RISC 2026은 국내외 제약·바이오 업계 관계자와 학계 교수·연구원, 대학원생 등을 대상으로 오전 9시30분부터 오후 6시까지 진행된다.
sykim@newspim.com