KB캐피탈, KB차차차 10주년 기념 고객 감사 2차 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- KB차차차가 18일부터 9월 30일까지 2차 이벤트를 진행했다.
- 회원 가입과 마케팅 동의 고객에게 KB스타픽 혜택을 제공했다.
- 구매 상담 완료 시 커피 쿠폰, 구매 시 주유상품권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난 6월 진행한 10주년 맞이 고객 감사 이벤트에 이어 18일부터 9월 30일까지 2차 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 KB차차차 회원 가입과 마케팅 수신 동의를 마친 고객을 대상으로 진행되며, 정회원 딜러가 엄선한 프리미엄 중고차인 'KB스타픽' 차량을 중심으로 혜택을 제공한다.
2차 이벤트는 두 가지 형태로 운영된다. 우선 KB스타픽 차량을 검색한 뒤 딜러와 온라인 구매 상담을 완료한 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급한다.
또한 KB캐피탈 금융 상품을 이용해 KB스타픽 차량을 구매하고 이벤트 페이지에서 신청을 완료한 고객에게는 금융 이용 금액에 따라 최대 30만 원의 주유상품권을 증정한다.
KB캐피탈 관계자는 "지난 10주년 이벤트에 보내주신 관심에 보답하고자 2차 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 안심하고 편리하게 중고차를 거래할 수 있도록 KB차차차 서비스를 지속 고도화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com