KB캐피탈, 국산 중고 전기차 판매 TOP5 발표

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 23일 국산 중고 전기차 판매 분석을 발표했다
- 현대 아이오닉5가 1위였고 뒤이어 기아 EV6·니로 EV·현대 아이오닉6·코나가 순위에 올랐다
- 아이오닉5는 30·40대, EV6는 20·30대 등 차종별 조회 연령대가 뚜렷하게 갈렸다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난 1년간 국산 중고 전기차 판매 데이터를 분석한 결과 현대 아이오닉5가 가장 많은 판매량을 기록했다고 23일 밝혔다.
판매량 순위는 1위 현대 아이오닉5에 이어 ▲기아 EV6(2위) ▲기아 니로 EV(3위) ▲현대 아이오닉6(4위) ▲현대 코나 일렉트릭(5위) 순으로 집계됐다.
1위 현대 아이오닉5는 실내 공간 활용성이 특징인 모델로, 연령별 조회수에서 30·40대 비중이 70.1%를 차지했다.
2위 기아 EV6는 스포티한 디자인의 모델로 20·30대 조회수 비중이 53.8%로 집계됐다. 3위 기아 니로 EV는 도심형 전기 SUV로 40대 조회수 비중이 33.2%를 나타냈다.
4위 현대 아이오닉6는 유선형 디자인을 갖춘 전기 세단으로 40·50대 조회수 비중이 47.1%를 기록했다. 5위 현대 코나 일렉트릭은 소형 전기 SUV로 20대 조회수 비중이 22.5%로 나타났다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차에서는 매물 비교와 내 차 판매 및 구매 서비스를 제공하고 있다"며 "KB스타픽 서비스를 이용하면 차량 정보를 한 줄로 확인해 비교할 수 있다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com