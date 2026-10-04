李대통령 "盧 정신 이어 적대·대결 악순환 끊어야"…10·4 남북선언 강조

10·4 남북정상선언 19주년

"항구적 평화체제 만들자는 역사적 합의"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 10·4 남북 정상 선언 19주년인 4일 "노무현 대통령의 신념과 의지를 이어받아 이 땅에 항구적인 평화가 자리 잡을 수 있도록 모두 함께해 달라"고 부탁했다.

이 대통령은 이날 김남중 통일부 차관이 대독한 10·4 선언 19주년 기념행사 축사에서 "'상호주의로 얻을 수 있는 것은 수시로 발생하는 위기의 반복과 대결 구도밖에 없을 것'이라고 하신 노무현 대통령의 말씀을 상기할 때"라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "적대와 대결의 악순환을 끊어내야 평화와 번영의 선순환을 만들 수 있다"고 강조했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

그러면서 이 대통령은 "2007년 10월 2일 노무현 대통령께선 육로로 방북 길에 오르셨다"라며 "북으로 가는 마지막 관문에서 남긴 '평화를 다지는 길, 번영으로 가는 길'이란 문구는 10·4 남북 정상 선언'의 의미를 가장 선명하게 드러낸다"라고 밝혔다.

10·4 남북 정상 선언은 2007년 10월 당시 노무현 대통령과 김정일 북한 국방위원장이 정상회담을 통해 채택한 합의를 말한다. 당시 양측은 이 합의를 통해 한반도 평화 체제를 유지하고 군사적 긴장을 완화하기로 약속했다. 또 백두산-서울 직항로 개설을 통한 백두산 관광과 이산가족 상봉도 추진하기로 약속했다.

이 대통령은 "6·15 남북 공동 선언이 평화의 새 시대를 열었다면 10·4 남북 정상 선언은 평화를 굳게 다지기 위한 남북 정상 간의 약속이었다"며 "남북 관계를 상호 존중과 신뢰의 관계로 전환시키고, 군사적 적대 관계를 끝내며 정전체제를 넘어 항구적 평화 체제를 함께 만들어 가자는 역사적 합의였다"라고 설명했다.

이 대통령은 "그러나 안타깝게도 평화와 번영을 향한 약속이 지켜지지 못하면서 적대와 대결이 그 자리를 채웠다"며 "적대와 대결은 물적·인적 피해를 낳고 경제의 걸림돌이 되고 심지어는 민주주의를 위협하는 명분으로 악용되기도 했다"라고 지적했다.

이 대통령은 또 "저는 얼마 전 서로를 존중하는 포용적 평화 공존, 싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존, 세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존이라는 세 가지 청사진을 국민과 국제사회 앞에 밝혔다"라며 "이는 10·4 선언이 품었던 정신을 오늘의 언어로 다시 풀어낸 평화와 번영의 청사진"이라고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "한반도 문제를 해결하고 평화를 다지는 여정이 결코 쉽지 않을 것"이라며 "그래도 우리가 가야 할 길이라는 사실은 분명하다"고 말했다.

pcjay@newspim.com