李대통령 "여러분 모두가 韓의 챔피언"…아시안게임 선수단 격려

"41개 종목 800여명 선수들이 대한민국 대표"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 4일 막을 내린 2026 아이치-나고야 아시안게임에 참가한 선수단을 향해 "여러분 모두 대한민국의 자랑스러운 챔피언"이라고 격려했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "41개 종목에서 800여 명의 우리 선수들이 대한민국을 대표해 뜨겁게 뛰었다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

이 대통령은 "메달의 색깔과 숫자만으로는 다 헤아릴 수 없는 땀과 노력이 있었을 것"이라며 "정정당당하게 경쟁하고, 경기 하나하나에 최선을 다하며 자신의 한계에 도전한 선수들, 승패를 떠나 한마음으로 선수들을 응원한 국민들 모두 이번 대회를 빛낸 주인공"이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "선수 여러분이 보여주신 열정과 투지가 앞으로 더 큰 꿈을 향해 나아가는 힘이 되길 바란다"며 "선수와 지도자, 그리고 보이지 않는 곳에서 함께해주신 모든 분들께도 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "오는 10월 18일 개막하는 아시안 패러게임에서도 대한민국 선수들의 힘찬 도전을 국민과 함께 응원하겠다"며 "대한민국 선수단 여러분, 정말 수고 많으셨다"고 했다.

pcjay@newspim.com