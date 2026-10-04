LG유플러스, 크리에이터 18명과 구글 AI 교육

Gemini 활용 영상 기획·제작·편집 실습

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 크리에이터 커뮤니티 'U+BOOSTUS' 우수 활동자 18명을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 교육을 진행했다. 지난 2일 서울 강남구 구글코리아 오피스에서 열린 이번 프로그램은 구글의 생성형 AI 도구 'Gemini'를 활용해 영상을 기획하고 제작·편집하는 실습으로 진행됐다.

교육은 콘텐츠 아이디어 기획부터 영상 제작과 편집까지 전 과정에서 AI를 활용하는 방법을 중심으로 구성됐다. 참가자들은 Gemini를 통해 콘텐츠 주제와 이야기 구조를 발전시키고 제작에 필요한 아이디어를 구체화하는 방법을 배웠다. 실제 콘텐츠 제작 사례를 바탕으로 AI 활용 시 고려사항과 효과적인 활용 방식도 공유됐다.

LG유플러스가 크리에이터 커뮤니티 'U+BOOSTUS' 우수 활동자 18명을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 교육을 진행했다. [사진= LG유플러스]

참가자들은 각자의 활동 분야와 채널 특성에 맞춰 AI를 보조 도구로 활용하는 방법을 살펴보고 콘텐츠 아이디어를 구체화했다. 구글코리아 오피스 투어와 디지털 콘텐츠 및 AI 기술 변화에 대한 설명도 제공됐으며 크리에이터 간 제작 경험과 노하우를 공유하는 네트워킹 프로그램에도 참여했다.

U+BOOSTUS는 LG유플러스가 2023년부터 운영해온 크리에이터 커뮤니티 프로그램이다. 현재 약 260명의 크리에이터가 활동 중이며 지금까지 4700여 건의 콘텐츠를 제작했다. 누적 조회 수는 약 1억5000만회, 인게이지먼트는 118만 건을 기록했다.

LG유플러스는 올해 시즌5에서 콘텐츠 제작 역량과 활동 영역 확대에 중점을 두고 있다. 지난 9월에는 U+BOOSTUS 우수 활동자 12명을 일본 도쿄로 보내 Meta 현지 오피스에서 콘텐츠 제작 워크숍과 글로벌 크리에이터 트렌드 세션에 참여하도록 지원했다. 이번 구글코리아 방문은 생성형 AI를 실제 콘텐츠 제작 과정에 활용하는 역량을 높이기 위한 후속 프로그램으로 진행됐다.

김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "생성형 AI가 콘텐츠 제작 방식 전반을 변화시키고 있는 만큼 크리에이터들이 AI를 활용할 수 있는 역량을 갖추는 것이 중요해지고 있다"며 "앞으로도 U+BOOSTUS 크리에이터들이 AI를 실제 콘텐츠 기획과 제작 과정에 적용하고 창작 경쟁력을 높이고 심플리 가치를 함께 확산하겠다"고 말했다.

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