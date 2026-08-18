KB국민카드, 소상공인 응원 캠페인 '국민극장' 조회수 700만 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 18일 국민극장 영상 누적 700만 회를 기록했다.
- 국민극장은 선행 소상공인 실화를 연극과 영상으로 재해석했다.
- 3화까지 공개돼 김남수 사장의 기부 사연도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 소상공인의 이야기를 소개하는 KB이숍우화 캠페인 '국민극장' 영상의 누적 조회수가 700만 회를 기록했다고 18일 밝혔다.
'국민극장'은 이웃을 위해 선행을 실천해 온 소상공인의 실제 사례를 연극과 영상 형식으로 재해석해 소개하는 캠페인으로, 이번 영상은 공연 업계 지원의 의미를 담아 청년극단 '불의전차' 소속 배우들과의 협업을 통해 제작됐다.
지난달 캠페인을 시작한 이후 1화 '꿈꾸는 수화식당'은 410만 회, 2화 '오지의 미용사'는 190만 회를 기록하며 누적 조회수 700만 회를 넘어섰다.
1화 '꿈꾸는 수화식당'은 청각장애인 직원들과 수어로 소통하는 식당을 운영해 온 김소향 사장의 이야기다. 10년간 청각장애인의 자립을 도운 사연을 연극 형식으로 다뤘다. 2화 '오지의 미용사'는 미용실 방문이 어려운 시골 마을 어르신들을 찾아가 미용 봉사를 이어온 장영희 사장의 사연을 연극과 인터뷰 영상으로 구성했다.
지난 14일 공개된 3화 '나눔의 붕어빵'은 매일 1만 원씩 모아 15년간 기부를 이어온 '쿠키붕어빵' 김남수 사장의 이야기를 담았다.
KB국민카드 관계자는 "선행을 이어온 소상공인들의 이야기에 많은 응원이 이어지고 있다"며 "국민들의 관심이 소상공인에게 도움이 되길 기대한다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com