KB국민카드, 취약계층 어르신에 혹서기 보양식 전달

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 23일 취약계층 어르신 380명에 보양식을 지원했다
- 이번 지원은 2011년부터 이어온 '취약노인 마음잇기' 사업 일환이다
- KB국민카드는 혹서기 건강관리 등 취약계층 지원을 지속 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 혹서기 건강관리가 필요한 취약계층 어르신을 대상으로 보양식을 지원했다고 23일 밝혔다. 물품은 전국 20개 지역 독거노인종합지원센터를 통해 전달됐다.
이번 지원은 KB국민카드가 2011년부터 16년째 지속해 온 대표 사회공헌 사업인 '취약노인 마음잇기'의 일환으로, 어르신들의 여름철 건강 유지를 위해 마련됐다. 지원 물품은 삼계탕, 미역국 등 간편 보양식을 비롯해 쌀과 반찬류를 포함한 총 13종의 식료품으로 구성됐다.
'취약노인 마음잇기'는 전국 20개 독거노인종합지원센터에서 선정한 어르신 380명에게 계절별 식료품과 생필품을 지원하는 프로그램이다. 이를 통해 대상자들의 식생활 개선과 정서적 안정을 유도하고 있다.
KB국민카드 관계자는 "올여름 평년보다 무더울 것으로 예상되는 만큼 어르신들이 건강하고 시원하게 여름을 보내시는데 도움이 되길 바란다"며 "향후에도 취약계층의 건강한 일상을 응원하는 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편, KB국민카드는 지난 어버이날에도 임직원이 만든 비누꽃 카네이션 꽃바구니와 식료품을 취약계층 어르신들에게 전달한 바 있다.
eoyn2@newspim.com