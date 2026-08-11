KB국민카드, KB Pay 금융·신용관리 서비스 전면 개편

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 11일 KB Pay 금융·신용관리 개편했다.
- 금융탭에 상품·자산·뉴스를 한데 모아 편의 높였다.
- 신용점수·평가정보 화면을 개선해 직관성 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신용점수·대출·연체 정보도 한 화면에서 확인
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay의 금융서비스와 신용관리서비스를 전면 개편했다고 11일 밝혔다.
이번 개편은 고객의 이용 패턴을 반영해 정보 구조와 사용자 환경(UI·UX)을 개선하고, 금융상품과 신용관리, 생활금융 콘텐츠를 KB Pay 금융 탭에서 한 번에 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.
금융 탭 메인 화면은 이용 빈도가 높은 서비스를 중심으로 재구성했다. 금융상품은 개인별 우대금리와 한도 증액 등 맞춤 정보를 확인할 수 있도록 해 상품 비교와 선택 편의성을 높였다.
자동차·부동산·신용관리·가상자산 등 금융 연계 서비스도 한곳에 모았다. 금융뉴스와 'KB Think' 경제 콘텐츠도 새롭게 제공한다.
신용관리서비스는 신용점수와 주요 신용정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 화면을 개선했다. 카드 이용현황과 대출·연체·보증 정보 등 주요 신용평가 정보를 한 화면에서 제공한다.
마이데이터 기반 자산 연계 기능과 맞춤형 금융상품 탐색 기능도 추가했다. 실생활 중심의 신용관리 콘텐츠도 확대했다.
KB국민카드 관계자는 "고객이 금융서비스를 보다 쉽고 직관적으로 이용할 수 있도록 서비스 구조와 화면 구성을 전면 개선했다"며 "KB Pay를 금융과 생활을 연결하는 플랫폼으로 지속 고도화하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com