LG유플러스, ISEC 2026서 기업용 보안 포트폴리오 공개

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 11~12일 ISEC 2026에 참가했다
- 알파키·U+SASE·클라우드보안팩을 선보였다
- 통신사 네이티브 보안으로 기업시장 공략했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 국내 최대 규모 정보보안 컨퍼런스 'ISEC 2026'에 참가해 기업용 보안 서비스를 선보인다.
11~12일 서울 코엑스에서 열리는 이번 행사에서 LG유플러스는 클라우드 기반 통합 계정관리 서비스 '알파키', 네트워크·보안 통합 플랫폼 'U+SASE', 중소·중견기업용 '클라우드보안팩'을 전시한다.
알파키는 지난해 출시한 서비스로 기업 임직원이 하나의 계정으로 다양한 업무 시스템과 클라우드 서비스에 접속할 수 있다.
단일 로그인(SSO)과 다중인증(MFA), 동형암호 기술을 적용했으며 국내 최초로 CSAP 인증을 획득했다. LG유플러스는 이를 바탕으로 공공시장 진출을 확대할 계획이다.
U+SASE는 정식 출시를 앞둔 서비스다. 본사와 지사, 재택·원격근무 환경 등 다양한 업무 공간의 네트워크와 보안을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있다. 통신망 운영 노하우와 보안 기술을 결합해 국내 기업 환경에 맞춘 체계를 제공한다.
클라우드보안팩은 AI 기반 랜섬웨어 탐지·차단, 이메일 보안, 데이터 백업, 정보유출 방지 등을 통합 제공한다. 중소·중견기업이 별도 솔루션 구축 없이 보안 체계를 갖출 수 있도록 지원한다.
LG유플러스는 이번 행사에서 키노트 발표를 통해 데이터센터와 통신망, 클라우드, 보안 서비스를 결합한 '통신사 네이티브 보안' 전략을 소개한다.
서비스 기획부터 기술 로드맵 수립, 구축·운영까지 아우르는 통합 사업 모델을 기반으로 기업 고객에게 차별화된 보안 서비스를 제공하는 방향을 공유할 예정이다.
최종보 LG유플러스 보안사업담당은 "기업은 단순한 연결이 아닌 신뢰할 수 있는 디지털 업무 환경을 원한다"며 "LG유플러스는 알파키와 U+SASE, 클라우드보안팩을 기반으로 통신과 보안을 결합한 차별화된 서비스를 확대하고 고객이 안심하고 비즈니스를 운영할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com