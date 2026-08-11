파리바게뜨, JYP 신인 '아워벌스데이' 콜라보 케이크 출시

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 11일 아워벌스데이 협업 케이크를 출시했다.
- 케이크는 체리 생크림과 QR 영상으로 콘셉트를 살렸다.
- 11~13일 사전예약, 19~23일 픽업 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 파리바게뜨가 JYP엔터테인먼트의 신인 걸그룹 '아워벌스데이(OURBIRTHDAY)'와 협업한 한정판 케이크를 출시하고 사전예약을 진행한다고 11일 밝혔다.
아워벌스데이는 '매일이 생일인 것처럼 순간을 자유롭게 즐기겠다'는 의미를 담은 이름이다. 지난달 첫 번째 디지털 싱글 'HUNGRY (Side A)'를 발매한 후 7명의 멤버를 순차적으로 공개해 K팝 팬들의 기대를 모으고 있다.
이번에 선보이는 '아워벌스데이 케이크'는 그룹의 콘셉트를 그대로 살려 기획됐다. 부드럽고 촉촉한 화이트 시트 사이에 아마레나 체리를 듬뿍 넣은 체리 생크림을 샌드해 상큼달콤한 맛을 선보이며, 핫핑크 컬러의 그룹명 초콜릿 장식과 스프링클을 올려 다채로운 색감을 연출했다. CD 플레이어를 모티브로 한 케이크 판의 QR코드를 스캔하면 아워벌스데이의 뮤직비디오를 감상할 수 있다.
아워벌스데이 케이크 출시 기념으로 캐릭터 스티커가 포함된 제품을 11일부터 13일까지 파바앱, 해피오더앱, 카카오톡 예약하기를 통해 사전예약할 수 있다. 픽업 기간은 19일부터 23일이다. 특히 파바앱에서 사전예약 시 멤버별 셀카 7종, 단체컷 3종 등 총 10종 가운데 2매를 랜덤으로 100원에 구매할 수 있다.
flurry327@newspim.com