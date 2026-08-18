넥써쓰, 원화 스테이블 코인과 MOU... AI·게임 KRWQ로 결제한다

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 18일 KRWQ와 전략적 MOU를 체결했다
- 원스토어 결제·정산에 원화 스테이블코인 도입한다
- 원체인·원페이 연계해 글로벌 확장 추진했다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥써쓰(NEXUS)가 원화 스테이블코인 KRWQ와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
원스토어는 3800만 개의 임베디드 지갑과 8000억 원 이상의 온라인 거래 규모를 보유하고 있다. 넥써쓰는 지난 6월 원스토어 인수를 통해 생태계 전반을 '원(ONE)' 브랜드로 재편했다. 블록체인 메인넷 '크로쓰(CROSS)'는 '원체인(ONEchain)'으로, 자체 토큰 '크로쓰($CROSS)'는 '원($ONE)'으로 명칭을 변경했다.
이번 협약을 통해 양측은 넥써쓰와 원스토어가 서비스하고 있는 AI·글로벌 게임 결제에 KRWQ를 사용하게 된다.
결제 통화로는 원페이(ONEpay)에 KRWQ를 도입해 글로벌 원스토어에서 원화 표시 결제 옵션 제공을 추진한다. 정산 통화로도 KRWQ를 사용한다. 글로벌 원스토어에 입점한 개발사와 퍼블리셔가 정산·지급 수단으로 선택할 수 있도록 해, 기존 통화와 함께 선택 폭을 넓힌다.
유동성 측면에서는 원체인 안에서 KRWQ를 원유에스디($ONEUSD)나 원($ONE)과 서로 바꿀 수 있는 거래 쌍 도입을 검토하고, KRWQ와 연계된 지갑과 앱, 미니앱을 글로벌 원스토어에 입점시켜 유통을 지원할 계획이다.
KRWQ는 원화와 1대1로 가치가 연동되는 스테이블코인이다. 스테이블코인 프로토콜 프랙스와 블록체인·AI 프로젝트 아이큐가 공동 구축했으며, 브레인파워랩스가 지난해 발행했다. 담보 자산은 발행량의 100% 이상을 유지하며 실시간 발행량과 준비금 검증 결과를 공개한다. 지난 6월에는 원화 스테이블코인 가운데 처음으로 체인링크 준비금 증명을 도입했다.
데이브 신 KRWQ 최고운영책임자(COO)는 "게임과 디지털 콘텐츠는 원화가 가장 활발하게 쓰이는 영역이고, 원스토어는 그 수요를 글로벌로 확장하는 창구"라며 "원체인과 원페이에 KRWQ가 도입되면 개발사는 온체인에서 원화로 가격 책정부터 결제, 정산까지 처리하면서 준비금을 실시간으로 확인할 수 있다"고 말했다.
원스토어는 AI·블록체인 게임 플랫폼 구축에도 박차를 가하고 있다. 최근 'AI Games' 탭을 신설해 글로벌에서 AI로 만든 게임이 원스토어 생태계에서 서비스를 시작했다. 이어 임베디드 지갑인 '원포켓(ONEpocket)'을 원스토어 앱에 탑재했고, 글로벌 원스토어를 원빌드로 전 세계 124개국에 동시 출시한 바 있다.
flurry327@newspim.com