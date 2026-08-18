SWC2026, 유럽 컵·중국 지역 선발전 출전자 확정

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 15일 SWC2026 유럽 예선 8명을 확정했다.
- RAXXAZ·P4FFIX 등 8명은 9월 26일 함부르크서 겨룬다.
- 중국도 15~16일 예선을 마쳐 본선행 8명을 추렸다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십2026 (SWC2026)'의 유럽 지역 예선을 마치고 지역 컵에 출전할 8명의 선수를 확정했다.
SWC2026은 컴투스의 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 세계 최강자를 가리는 글로벌 e스포츠 대회로, 올해 10회차를 맞았다. 전 세계 각 지역에서 예선을 펼치고 있으며, 사전 선발된 16명의 선수가 더블 엘리미네이션 방식으로 경쟁해 지역 컵 출전자 8명을 가린다.
지난 8~9일(한국 시각 기준) 열린 SWC2026 유럽 지역 예선 승자조에서는 P4FFIX, PINKROID, OBABO와 MALIGNANT가 먼저 유럽 컵 진출권을 확보했다. 지난 15일 패자조에서 NEF와 RAXXAZ, SAMBSEPP, REINCA가 합류해 SWC2026 가장 먼저 지역 컵 라인업을 완성했다.
지난해 유럽 컵 우승자인 RAXXAZ와 준우승자 P4FFIX가 2년 연속 본선에 올랐고, SWC2024 유럽 컵 우승자 NEF도 다시 정상에 도전한다. PINKROID와 OBABO 등 유럽 지역에서 꾸준히 활약해온 선수들도 진출 명단에 이름을 올렸다.
8명의 선수는 오는 9월 26일 독일 함부르크에서 열리는 SWC2026 유럽 컵에서 맞붙는다. 토너먼트 방식으로 겨뤄 상위 3명이 오는 11월 대한민국 서울에서 열리는 월드 파이널에 진출한다.
중국 지역 선발전 예선도 지난 15~16일 양일간 열려 본선에 오를 8명을 추렸다. 16명의 선수가 2개조로 나뉘어 더블 엘리미네이션 방식으로 승부를 펼쳤으며, TARS, LEST 등 역대 월드 챔피언을 포함한 각 조 상위 4명이 오는 9월 12일 중국 시안에서 열리는 중국 지역 선발전 본선행을 확정했다.
SWC2026은 앞으로 아메리카와 아시아퍼시픽 지역 예선을 이어가며 각 지역 컵 출전자를 순차적으로 가린다. 경기 일정과 결과 등 자세한 내용은 SWC2026 공식 페이지와 서머너즈 워 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com