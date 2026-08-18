정청래 "절대 탈당하지 말라" 지지자 위로...최민희 "내 표는 鄭 지지층이 준 것"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 의원이 18일 지지자들에게 탈당 말라고 호소했다
- 당에 남아 당원주권을 강화해 달라고 당부했다
- 최민희 의원은 정청래 지지층 표심이 당선 배경이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 의원이 전당대회 이후 지지자들을 향해 "절대 탈당하지 말라"며 당에 남아 당원 주권을 강화해 달라고 호소했다.
수석 최고위원으로 선출된 최민희 의원도 자신의 득표 상당수가 정 의원 지지층에서 나온 것이라고 평가하며 정 의원을 중심으로 형성된 당내 지지세의 존재감을 강조했다.
18일 정치권에 따르면 정 의원은 전날 자신의 페이스북에 "절대 탈당하지 마십시오. 당의 주인은 당원입니다. 주인이 집을 나가서야 되겠습니까"라고 적었다.
이어 "당원주권정당의 깃발을 더 높이 들어야 합니다. 정청래와 함께 끝까지 갑시다"라며 "당원동지 여러분, 정말 눈물나게 고맙습니다"라고 했다.
이 같은 정 의원의 글은 전당대회 결과에 실망한 일부 지지층에서 탈당 움직임이 나올 가능성을 의식한 움직임으로 보인다. 당을 떠나는 대신 당 안에서 정치적 목소리를 계속 내달라고 당부한 것이다.
최 의원 역시 자신의 당선을 정 의원 지지층의 표심과 연결 지었다.
최 의원은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 자신의 득표 배경에 대해 "내가 받은 표 대부분이 정청래 후보를 지지한 분들이 준 표이기 때문에 사실 제 당선은 큰 의미가 없다"고 했다.
최 의원은 이번 전당대회에서 자신과 정 의원이 공유했던 정치적 노선도 강조했다.
그는 "저희는 정청래 후보가 당대표가 돼서 개혁 정체성을 분명히 하면서 1인 1표 당원 주권을 강화하고 민주 개혁세력 중심으로 단단히 한 다음 외연을 확장하는 그 정치 노선에 동의한 것"이라고 설명했다.
이어 "정청래 후보가 안 돼서 저로서는 내가 생각한 노선이 선택받지 못했다"며 "좋아할 일은 아니다"라고 말했다.
진행자가 다른 당대표가 선출된 데 대한 서운함이나 아쉬움으로 이해하면 되겠느냐고 묻자 최 의원은 "다른 당대표는 언급하지 않았다"고 선을 그으면서도 "우리의 정치 노선이 당원들의 선택을 못 받아서 내가 당선됐다고 기뻐할 일은 아니다. 거기까지"라고 했다.
chogiza@newspim.com