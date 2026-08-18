전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.18 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[현장에서] '부실 기업'과 '저평가 기업'은 다르다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코스닥 36개사가 주가·시총 미달로 관리종목 됐다
  • 흑자 기업도 포함돼 저평가와 부실의 경계가 논란이다
  • 당국은 안전장치 보완을 검토하며 제도 개선에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

흑자 내고도 관리종목, 36곳 중 6곳은 실적 개선
액면병합 276건, 1년 새 23배로 급증
주가는 올려도 시총은 그대로, 퇴출 앞둔 상장사 고심

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥에서 오랫동안 사업을 이어온 한 소비재 제조업체 대표는 요즘 상장 유지를 두고 고민이 깊다. 30년 넘게 제품을 개발하고 해외 판로를 넓히며 자리를 지켜왔지만 투자자의 관심이 반도체와 인공지능(AI) 등 성장 업종으로 쏠리면서 전통 제조업의 한계를 절감하고 있다. 1000원 안팎에 머무는 주가는 이제 상장 유지와 연결된 경영 현안이다.

생활용품을 주력으로 성장한 또 다른 코스닥 상장사도 사정이 비슷하다. 기존 사업에 머물지 않고 기능성 소비재와 뷰티·헬스케어로 영역을 넓혔지만 시장의 평가는 따라오지 않았다. 회사는 자사주를 사들이고 경영진이 사재를 넣으며 기업가치를 알리는 데 나섰지만 투자자의 눈길을 끌기는 쉽지 않다는 게 경영진의 하소연이다.

앞서 한국거래소는 지난 12일 주가나 시가총액 요건 미달로 36개 종목을 관리종목에 지정한다고 밝혔다. 코스피 9개와 코스닥 27개다. 눈여겨볼 대목은 이들 기업의 최근 공시 실적에서 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자이면서 전년 동기보다 개선된 기업이 6개에 달한다는 점이다. 영업이익이 흑자인 기업은 11개였다.

물론 흑자를 냈다고 모두 좋은 기업인 것은 아니다. 일시적인 실적 개선일 수도 있고 성장성이 떨어지거나 지배구조와 주주환원에서 시장의 신뢰를 얻지 못했을 수도 있다. 주가가 오랫동안 낮은 데는 이유가 있다. 경영진 역시 그 책임에서 자유로울 수 없다.

낮은 평가가 이유 없이 생기는 것은 아니다. 시장은 실적의 지속 가능성과 성장성, 지배구조, 주주환원 등을 가격에 반영한다. 거래가 거의 없거나 기업가치가 장기간 정체된 종목을 그대로 두면 시장 신뢰와 자금 배분의 효율성이 떨어질 수 있다. 부실기업이 상장 지위를 이용해 자금을 조달하거나 불공정거래에 악용되는 일도 막아야 한다.

문제는 주가와 시가총액만으로 부실기업과 저평가 기업의 경계를 얼마나 정확하게 가를 수 있느냐다.

올해 7월 1일부터 코스닥 시가총액 기준은 150억원에서 200억원으로 높아졌고 주가 1000원 미만 요건도 신설됐다. 주가나 시가총액이 30거래일 연속 기준에 미달하면 관리종목으로 지정된다. 이후 90거래일 동안 45거래일 연속으로 기준을 상회하지 못하면 최종적으로 상장폐지된다. 최초 미달 여부를 판단하는 기간은 약 6주다.

비교할 대상이 있다. 미국 나스닥도 최저 매수호가가 1달러 미만인 상태가 30영업일 연속 이어지면 기준 미달 사실을 통보한다. 이후 180일 동안 원칙적으로 10영업일 연속 1달러 이상을 유지하면 요건을 회복한 것으로 본다. 나스닥 캐피털마켓 기업은 주가 외 다른 상장 요건을 충족하는 등 일정한 조건을 갖추면 180일을 추가로 받을 수도 있다. 최초 미달 여부를 판단하는 기간은 비슷하지만 회복에 허용되는 기간과 조건은 크게 다르다.

우리 제도의 45거래일 연속 요건은 중간에 하루라도 기준을 밑돌면 처음부터 다시 계산한다. 1000원선에서 오르내리는 종목에는 상당히 높은 문턱이다. 새로 도입된 주가 요건에는 비교할 과거 기준이 없지만 기존 시가총액 요건은 관리종목 지정 후 90거래일 동안 연속 10거래일과 누적 30거래일 기준을 모두 상회하면 상장폐지를 피할 수 있었다.

200억원과 1000원이라는 절대 기준은 기업의 실적뿐 아니라 시장 상황과 수급의 영향도 받는다. 시장 전체가 급락하면 기준 미달 가능성도 커진다. 일례로 7월 한 달 코스닥지수는 21.44% 내렸다. 개인은 올해 들어 8월 3일까지 코스닥에서 10조3060억원을 순매도했다. 기업이 직접 통제하기 어려운 변수의 영향도 작지 않다는 것이다.

기업이 쓸 수 있는 수단도 요건에 따라 갈린다. 이번에 관리종목 지정 대상이 된 36개 종목 가운데 15개는 주식병합을 예고했다. 한화투자증권 집계에 따르면 상장폐지 개혁안이 발표된 2월 12일부터 8월 12일까지 추진된 액면병합은 276건으로 지난해 같은 기간의 23배였다. 하지만 액면병합은 주식 수를 줄이는 대신 주당 가격을 높일 뿐 이론적으로 시가총액을 바꾸지 않는다. 주가 요건에는 대응할 수 있지만 시가총액 요건을 해결하지는 못한다.

당국이 제도를 강화한 이유는 분명하다. 부실기업이 장기간 시장에 남아 투자자 피해를 키우고 불공정거래에 악용될 가능성을 줄이겠다는 취지다. 실제로 지난 20년간 코스닥에는 1353개사가 들어왔지만 퇴출된 기업은 415개사에 그쳤다. 같은 기간 시가총액은 8.6배로 커졌지만 지수는 1.6배 오르는 데 그쳤다. 반면 코스피는 시가총액이 6.7배, 지수가 3.8배 늘었다. 부실기업을 신속히 내보내야 한다는 진단에 이의를 달기 어렵다. 

당국도 경계의 문제를 알고 있다. 권대영 금융위 부위원장은 지난 12일 열린 중소·벤처·스타트업 규제 혁신 토론회에서 증시 변동성이 크고 업계 우려도 큰 만큼 제도 보완을 검토하겠다고 밝혔다. 금융위도 국회 서면답변에서 요건 변경은 시장 경쟁력과 기업 간 형평성, 시장 참여자의 예측 가능성을 함께 고려할 사안이라고 설명했다.

필요한 것은 제도의 후퇴가 아니라 경계에 두는 안전장치다. 회복 기간을 늘리거나 현행 기간을 유지하되 제한적인 보완 심사를 두는 방식을 검토할 수 있다. 자본잠식이나 중대한 공시 위반이 없고 일정 기간 영업이익과 영업현금흐름이 확인되는 기업에 한해 개선계획과 추가 공시를 전제로 한 차례 더 판단받을 기회를 주는 방식이다. 시장에서 낮게 평가받는 사업과 기업의 계속성이 훼손된 사업을 구분하는 절차다.

부실기업을 걸러내는 원칙은 유지돼야 한다. 안전장치가 줄이려는 것은 퇴출 대상이 아니라 정량 기준의 경계에서 잘못 걸릴 위험이다. 이는 상장기업을 위한 특혜가 아니라 해당 기업 주주의 재산권과 시장의 신뢰를 함께 지키는 문제이기 때문이다. 기업이 시장에 남을 자격이 있는지를 가리는 일까지 정량 기준처럼 단순할 수는 없다. 문을 빨리 닫는 일과 잘못 닫지 않는 일은 함께 가야 한다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충청·남부 곳곳 소나기…한낮 33도 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 18일은 충청권과 남부지방 중심으로 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 이날 기상청과 케이웨더에 따르면 중부지방 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도가 대체로 흐리겠다. 오전에는 경상권과 전남 남해안 중심으로 비가 오고 오후에는 충청권과 남부지방 중심으로 소나기가 내리겠다. 화요일인 18일은 경남 남해안 중심으로 비가 내리고 모레 오후까지 소나기와 돌풍, 천둥·번개에 유의해야겠다. [사진=뉴스핌DB] 예상 강수량은 대전·충남 남부내륙, 충북 남부 5~30mm다. 전북 남동부와 광주·전남은 5~30mm, 부산·울산·경남·대구·경북 남부는 5~30mm다. 아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. yuniya@newspim.com 2026-08-18 06:30
사진
美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동