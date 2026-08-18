전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.18 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

'경북 AI·메타버스 영상제' 세계로 도약...97개국 3403편 출품

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이철우 경북지사가 18일 AI·메타버스 영상제 전략을 발표했다.
  • 올해 AI 영상 공모전엔 97개국 3403편이 출품됐다.
  • 경북도는 영상제를 글로벌 AI 콘텐츠 플랫폼으로 키우겠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 영상 공모전 출품작 전년 대비 3배 이상…해외 출품 20배 급증
구미·포항·경산서 AI·VFX·게임 연계…글로벌 기업·전문가 참여
전시·체험·상영부터 투자·수출 상담까지…AI 콘텐츠 산업 생태계 확장
이철우 경북지사 18일 글로벌 전략 발표...."글로벌 AI 콘텐츠산업을 선도할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '메타버스 수도' 경북도가 '경북 국제 AI·메타버스 영상제(영상제)'를 기반으로 미래 콘텐츠 산업 육성을 통한 산업 생태계 확장에 속도를 내고 있는 가운데 올해 'AI 영상 공모전'에 전 세계 97개국에서 총 3403편이 출품된 것으로 집계됐다.

이는 지난해 1075편보다 3배 이상 증가한 규모이다. 특히 해외 출품작은 지난해 72편에서 1587편으로 20배 이상 늘어 AI 콘텐츠 행사로서의 성장세를 보여줬다는 평가이다.

이철우 경북도지사가 18일 도청 다목적홀에서 언론 브리핑을 열고 오는 9월 3일 개막하는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 발표하고 있다.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

또 현재 수상 후보작을 대상으로 온라인 인기 투표도 진행되고 있어, 글로벌 관심과 참여 열기가 계속 이어지고 있다.

경북도가 18일 도청 다목적홀에서 이같은 내용을 담은 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 종합 발표했다. 발전 전략은 이철우 지사가 직접 설명했다. 브리핑에는 시·군 관계자, 영상제 조직위원 등 100여 명이 참석했다.

◆ 산업·도시·세대를 AI로 연결... '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제' 9월 3일 개막

올해로 3회째를 맞는 '경북 국제 AI·메타버스 영상제'는 다음 달 3일부터 5일까지 구미, 포항, 경산의 산업 기반과 특성을 연계해 열린다.

구미는 AI·가상 융합 산업을 중심으로 기업과 인재를 연결해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 포항은 AI·시각 효과(VFX) 기반의 영화·광고 콘텐츠를 중심으로 문화·콘텐츠 산업의 거점화를 추진한다. 경산은 AI와 게임 산업의 융합을 통해 지역 게임 기업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 지원한다.

3개 도시에서는 어린이부터 시니어까지 각 세대의 경험과 창의성을 AI 기술과 결합한 다양한 콘텐츠도 선보여 세대를 아우르는 AI 창작물을 보여줄 예정이다.

◆ AI 인재 발굴과 기업 성장을 위한 분야별 시상식 운영... 비즈니스 기회 확대

AI·가상 융합 산업의 미래를 이끌어갈 인재 발굴과 기업의 동반 성장을 위한 분야별 시상식 및 투자·수출 프로그램도 대폭 강화된다.

구미에서 열리는 'AI 영상 공모전 시상식'을 통해 본선 진출작 39편을 대상으로 총 1억 원의 상금을 수여한다. 대상 상금은 2000만 원이며 수상작의 해외 진출도 연계 지원한다.

포항 'AI 아트테크 어워즈'에서는 지난해 5월 이후 개봉·공개된 영화·드라마·광고 등 우수 작품과 제작진, 배우를 선정해 총 1,800만 원을 시상하고 수상 제작사에는 문경 버추얼 스튜디오 이용 기회를 제공한다.

게임에 강점이 있는 경산에서는 '미니게임 콘테스트'를 통해 우수 8개 팀을 선정하고 총 1500만 원의 상금을 수여한다. 올해 처음 도입한 콘테스트에는 90개 기업이 참가해 높은 관심을 보였다. 경북도는 시상과 후속 지원을 통해 게임 기업의 경쟁력을 높이고 창업 생태계 활성화를 도모할 계획이다.

AI 혁신 기업 기술·투자 발표회, K-컬처 콘텐츠 제작사 대상 1500억 원 규모의 펀드 투자 상담회, 경북 게임 기업 수출 상담회(중국 바이트댄스, 일본 세가 등 20개 해외 바이어 참가) 등도 함께 운영된다.

이철우 경북도지사가 18일 도청 다목적홀에서 언론 브리핑을 열고 오는 9월 3일 개막하는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 발표하고 있다.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

◆ AI 첨단 기술과 혁신 콘텐츠 한자리에... 산업 전시·체험 확대

기업과 관람객이 직접 보고 체험할 수 있는 전시·체험 프로그램도 확대 운영된다.

'AI 첨단 기업 전시관' 참여 기업도 지난해 23개사에서 올해 34개사로 확대된다. 특히 도내 10개 기업을 비롯해 메타빌드, ADDD 등 수도권을 대표하는 AI 첨단 기업들이 참여해 AI 첨단 기술과 혁신 콘텐츠를 한자리에서 선보인다.

경북도 내 게임 기업 12개사와 지역 4개 대학이 참여하는 게임 전시·체험관을 운영해 다양한 콘텐츠를 선보이고 게임 관련 교육·진로 탐색을 통해 미래 청년 인재 양성으로 연계할 방침이다.

◆ AI·VFX·게임 글로벌 전문가 총출동...콘텐츠 산업 미래 조망

또 영화 '아바타 2'의 시각 효과 기술을 담당한 최병국 KAIST 박사를 비롯해 '오징어 게임', '호프' 등 화제작의 비주얼을 완성한 웨스트월드 손승현 대표, 베이징 게임산업협회 류춘강 회장 등 AI·VFX·게임 분야의 세계적 전문가들이 참여해 기술과 현장 경험을 공유하고 글로벌 콘텐츠 산업의 미래 방향을 제시할 예정이다.

이 밖에도 세계적인 AI 콘텐츠와 우수 작품을 만나고 창작자와 관객이 함께 소통할 수 있는 상영·교류 프로그램을 총 23회에 걸쳐 운영한다. '2026 AI 영상 공모전' 수상작을 비롯해 SIGGRAPH 애니메이션 수상작과 국내외 영화제에서 다수의 상을 받은 우수 작품을 선보이며 관객들에게 특별한 관람 경험을 제공할 예정이다.

18일 경북도청 다목적홀에서 열린 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제' 언론브리핑.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

◆ 영상제를 글로벌 AI 콘텐츠 산업 플랫폼으로… 경북, 미래 산업 생태계 구축

경북도는 영상제를 AI·VFX·게임·가상 융합 산업을 연결하는 글로벌 산업 플랫폼으로 육성할 계획이다.

미국·중국·일본 등 기존 글로벌 협력 네트워크를 유럽 등으로 확대하고 장기적으로 150개국 이상이 참여하는 세계적인 AI 콘텐츠 행사로 성장시킨다는 구상이다.

공모전과 시상식을 통해 발굴한 창작자·기업의 투자·제작·해외 진출을 지원하고 지역 대학·기업과 연계한 실무형 인재 양성을 강화한다는 전략이다.

문경 버추얼 스튜디오 등 지역 인프라와 AI·VFX 기술을 연계하는 한편 R&D와 산학연 협력을 확대해 지역 기업의 성장과 AI·가상 융합 산업의 지속 가능한 발전 기반을 마련할 방침이다.

이날 행사에서는 영상제 조직위원 위촉식도 진행됐다.

경북도는 세이버파트너스 김세연 대표, 한국영상콘텐츠학회 양경미 회장, 식음연구소 노희영 대표이사, 배우 원기준을 각각 조직위원장, 집행위원장, 고문, 대외협력위원장으로 위촉하고 이들의 전문성과 폭넓은 대외 활동을 바탕으로 영상제의 위상 및 경쟁력을 한층 높여나갈 계획이다.

올해 AI 영상 공모전 심사를 맡은 양경미 집행위원장은 "총 3,403편의 출품작을 심사하면서 AI 영상이 이제 단순한 기술 실험의 단계를 넘어 새로운 창작의 언어로 성장하고 있음을 확인했다"라며 작품들의 높아진 완성도와 다양성을 높이 평가했다.

이철우 지사는 "'경북 국제 AI·메타버스 영상제'는 출범 3년 만에 97개국에서 3,403편이 출품되는 등 독보적인 AI 콘텐츠 플랫폼으로 자리매김하고 있다"라며 "앞으로 영상제를 세계 최대 규모의 국제 AI 영상제로 확대하고, K-식품을 비롯한 경북의 K-컬처를 세계에 알리는 글로벌 플랫폼으로 발전시키겠다"라고 밝혔다.

이 지사는 또 "영상제를 기반으로 AI·가상 융합 산업 생태계를 대한민국 최고 수준으로 조성해 경북이 글로벌 AI 콘텐츠 산업을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.  

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충청·남부 곳곳 소나기…한낮 33도 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 18일은 충청권과 남부지방 중심으로 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 이날 기상청과 케이웨더에 따르면 중부지방 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도가 대체로 흐리겠다. 오전에는 경상권과 전남 남해안 중심으로 비가 오고 오후에는 충청권과 남부지방 중심으로 소나기가 내리겠다. 화요일인 18일은 경남 남해안 중심으로 비가 내리고 모레 오후까지 소나기와 돌풍, 천둥·번개에 유의해야겠다. [사진=뉴스핌DB] 예상 강수량은 대전·충남 남부내륙, 충북 남부 5~30mm다. 전북 남동부와 광주·전남은 5~30mm, 부산·울산·경남·대구·경북 남부는 5~30mm다. 아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. yuniya@newspim.com 2026-08-18 06:30
사진
美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동