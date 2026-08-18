'경북 AI·메타버스 영상제' 세계로 도약...97개국 3403편 출품

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AI 영상 공모전 출품작 전년 대비 3배 이상…해외 출품 20배 급증

구미·포항·경산서 AI·VFX·게임 연계…글로벌 기업·전문가 참여

전시·체험·상영부터 투자·수출 상담까지…AI 콘텐츠 산업 생태계 확장

이철우 경북지사 18일 글로벌 전략 발표...."글로벌 AI 콘텐츠산업을 선도할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '메타버스 수도' 경북도가 '경북 국제 AI·메타버스 영상제(영상제)'를 기반으로 미래 콘텐츠 산업 육성을 통한 산업 생태계 확장에 속도를 내고 있는 가운데 올해 'AI 영상 공모전'에 전 세계 97개국에서 총 3403편이 출품된 것으로 집계됐다.

이는 지난해 1075편보다 3배 이상 증가한 규모이다. 특히 해외 출품작은 지난해 72편에서 1587편으로 20배 이상 늘어 AI 콘텐츠 행사로서의 성장세를 보여줬다는 평가이다.

이철우 경북도지사가 18일 도청 다목적홀에서 언론 브리핑을 열고 오는 9월 3일 개막하는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 발표하고 있다.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

또 현재 수상 후보작을 대상으로 온라인 인기 투표도 진행되고 있어, 글로벌 관심과 참여 열기가 계속 이어지고 있다.

경북도가 18일 도청 다목적홀에서 이같은 내용을 담은 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 종합 발표했다. 발전 전략은 이철우 지사가 직접 설명했다. 브리핑에는 시·군 관계자, 영상제 조직위원 등 100여 명이 참석했다.

◆ 산업·도시·세대를 AI로 연결... '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제' 9월 3일 개막

올해로 3회째를 맞는 '경북 국제 AI·메타버스 영상제'는 다음 달 3일부터 5일까지 구미, 포항, 경산의 산업 기반과 특성을 연계해 열린다.

구미는 AI·가상 융합 산업을 중심으로 기업과 인재를 연결해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 포항은 AI·시각 효과(VFX) 기반의 영화·광고 콘텐츠를 중심으로 문화·콘텐츠 산업의 거점화를 추진한다. 경산은 AI와 게임 산업의 융합을 통해 지역 게임 기업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 지원한다.

3개 도시에서는 어린이부터 시니어까지 각 세대의 경험과 창의성을 AI 기술과 결합한 다양한 콘텐츠도 선보여 세대를 아우르는 AI 창작물을 보여줄 예정이다.

◆ AI 인재 발굴과 기업 성장을 위한 분야별 시상식 운영... 비즈니스 기회 확대

AI·가상 융합 산업의 미래를 이끌어갈 인재 발굴과 기업의 동반 성장을 위한 분야별 시상식 및 투자·수출 프로그램도 대폭 강화된다.

구미에서 열리는 'AI 영상 공모전 시상식'을 통해 본선 진출작 39편을 대상으로 총 1억 원의 상금을 수여한다. 대상 상금은 2000만 원이며 수상작의 해외 진출도 연계 지원한다.

포항 'AI 아트테크 어워즈'에서는 지난해 5월 이후 개봉·공개된 영화·드라마·광고 등 우수 작품과 제작진, 배우를 선정해 총 1,800만 원을 시상하고 수상 제작사에는 문경 버추얼 스튜디오 이용 기회를 제공한다.

게임에 강점이 있는 경산에서는 '미니게임 콘테스트'를 통해 우수 8개 팀을 선정하고 총 1500만 원의 상금을 수여한다. 올해 처음 도입한 콘테스트에는 90개 기업이 참가해 높은 관심을 보였다. 경북도는 시상과 후속 지원을 통해 게임 기업의 경쟁력을 높이고 창업 생태계 활성화를 도모할 계획이다.

AI 혁신 기업 기술·투자 발표회, K-컬처 콘텐츠 제작사 대상 1500억 원 규모의 펀드 투자 상담회, 경북 게임 기업 수출 상담회(중국 바이트댄스, 일본 세가 등 20개 해외 바이어 참가) 등도 함께 운영된다.

이철우 경북도지사가 18일 도청 다목적홀에서 언론 브리핑을 열고 오는 9월 3일 개막하는 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제'의 올해 주요 프로그램과 발전 전략을 발표하고 있다.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

◆ AI 첨단 기술과 혁신 콘텐츠 한자리에... 산업 전시·체험 확대

기업과 관람객이 직접 보고 체험할 수 있는 전시·체험 프로그램도 확대 운영된다.

'AI 첨단 기업 전시관' 참여 기업도 지난해 23개사에서 올해 34개사로 확대된다. 특히 도내 10개 기업을 비롯해 메타빌드, ADDD 등 수도권을 대표하는 AI 첨단 기업들이 참여해 AI 첨단 기술과 혁신 콘텐츠를 한자리에서 선보인다.

경북도 내 게임 기업 12개사와 지역 4개 대학이 참여하는 게임 전시·체험관을 운영해 다양한 콘텐츠를 선보이고 게임 관련 교육·진로 탐색을 통해 미래 청년 인재 양성으로 연계할 방침이다.

◆ AI·VFX·게임 글로벌 전문가 총출동...콘텐츠 산업 미래 조망

또 영화 '아바타 2'의 시각 효과 기술을 담당한 최병국 KAIST 박사를 비롯해 '오징어 게임', '호프' 등 화제작의 비주얼을 완성한 웨스트월드 손승현 대표, 베이징 게임산업협회 류춘강 회장 등 AI·VFX·게임 분야의 세계적 전문가들이 참여해 기술과 현장 경험을 공유하고 글로벌 콘텐츠 산업의 미래 방향을 제시할 예정이다.

이 밖에도 세계적인 AI 콘텐츠와 우수 작품을 만나고 창작자와 관객이 함께 소통할 수 있는 상영·교류 프로그램을 총 23회에 걸쳐 운영한다. '2026 AI 영상 공모전' 수상작을 비롯해 SIGGRAPH 애니메이션 수상작과 국내외 영화제에서 다수의 상을 받은 우수 작품을 선보이며 관객들에게 특별한 관람 경험을 제공할 예정이다.

18일 경북도청 다목적홀에서 열린 '2026 경북 국제 AI·메타버스 영상제' 언론브리핑.[사진=경북도]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

◆ 영상제를 글로벌 AI 콘텐츠 산업 플랫폼으로… 경북, 미래 산업 생태계 구축

경북도는 영상제를 AI·VFX·게임·가상 융합 산업을 연결하는 글로벌 산업 플랫폼으로 육성할 계획이다.

미국·중국·일본 등 기존 글로벌 협력 네트워크를 유럽 등으로 확대하고 장기적으로 150개국 이상이 참여하는 세계적인 AI 콘텐츠 행사로 성장시킨다는 구상이다.

공모전과 시상식을 통해 발굴한 창작자·기업의 투자·제작·해외 진출을 지원하고 지역 대학·기업과 연계한 실무형 인재 양성을 강화한다는 전략이다.

문경 버추얼 스튜디오 등 지역 인프라와 AI·VFX 기술을 연계하는 한편 R&D와 산학연 협력을 확대해 지역 기업의 성장과 AI·가상 융합 산업의 지속 가능한 발전 기반을 마련할 방침이다.

이날 행사에서는 영상제 조직위원 위촉식도 진행됐다.

경북도는 세이버파트너스 김세연 대표, 한국영상콘텐츠학회 양경미 회장, 식음연구소 노희영 대표이사, 배우 원기준을 각각 조직위원장, 집행위원장, 고문, 대외협력위원장으로 위촉하고 이들의 전문성과 폭넓은 대외 활동을 바탕으로 영상제의 위상 및 경쟁력을 한층 높여나갈 계획이다.

올해 AI 영상 공모전 심사를 맡은 양경미 집행위원장은 "총 3,403편의 출품작을 심사하면서 AI 영상이 이제 단순한 기술 실험의 단계를 넘어 새로운 창작의 언어로 성장하고 있음을 확인했다"라며 작품들의 높아진 완성도와 다양성을 높이 평가했다.

이철우 지사는 "'경북 국제 AI·메타버스 영상제'는 출범 3년 만에 97개국에서 3,403편이 출품되는 등 독보적인 AI 콘텐츠 플랫폼으로 자리매김하고 있다"라며 "앞으로 영상제를 세계 최대 규모의 국제 AI 영상제로 확대하고, K-식품을 비롯한 경북의 K-컬처를 세계에 알리는 글로벌 플랫폼으로 발전시키겠다"라고 밝혔다.

이 지사는 또 "영상제를 기반으로 AI·가상 융합 산업 생태계를 대한민국 최고 수준으로 조성해 경북이 글로벌 AI 콘텐츠 산업을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.

nulcheon@newspim.com