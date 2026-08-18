광복절 전야 도심 누빈 불법 폭주·굉음…79건 무더기 적발

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TS·경찰·지자체 합동단속

폭주족 집결지역 집중점검

불법개조 18건 등 총 79건 적발

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 광복절 연휴를 앞두고 주요 도심에서 벌어진 불법 폭주와 자동차·이륜차 소음 유발 행위가 합동단속에 무더기로 적발됐다.

15일 TS 자동차안전단속원이 지자체 공무원과 함께 소음 초과 여부를 점검하고 있다. [사진=TS]

18일 한국교통안전공단(TS)은 지난 14일 야간부터 이튿날 새벽까지 관할 경찰청, 지자체와 함께 불법 폭주 행위와 이륜차·자동차 소음 유발행위에 대한 특별단속을 실시해 총 79건의 위반 행위를 적발했다고 밝혔다.

이번 합동단속은 광복절 연휴 기간 이륜차와 자동차의 집단 폭주·난폭 운전 행위를 사전에 차단해 도로 안전을 확보하고, 심야 시간대 소음 공해와 불법 개조로 인한 시민 불편을 해소하기 위해 추진됐다.

단속은 폭주족 집결과 소음 민원이 집중되는 대구와 천안, 광주, 청주 등 주요 거점 도시를 중심으로 진행됐다.

TS는 자동차안전단속원을 현장에 투입해 불법 개조와 안전기준위반 여부를 판정했다. 관할 경찰은 현장 교통 통제와 폭주·난폭 운전 단속, 신원 확인을 담당했고 지자체는 소음 허용기준 초과 여부 측정 등 행정조치를 맡았다.

주요 위반 유형은 불법 등화장치 부착 등 안전기준위반이 50건으로 가장 많았다. 소음기와 조향장치 임의변경 등 불법개조가 18건, 소음 허용기준 초과가 10건이었다. 등록번호판 훼손 및 가림·미부착도 1건 적발됐다.

관할 경찰과 지자체는 위반 행위가 적발된 차량을 대상으로 원상복구 명령과 과태료 부과, 형사 처벌 등의 조치를 진행할 계획이다.

정용식 TS 이사장은 "광복절 전야 심야 시간을 노린 불법 폭주와 무분별한 소음 유발 행위에 대해 경찰·지자체와 긴밀히 협력해 선제적으로 대응했다"며 "앞으로도 주요 지역을 중심으로 관계 기관과의 합동 단속을 지속적으로 확대해 올바른 교통문화를 정착시키고 시민들의 평온한 일상을 지키겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 광복절 연휴를 앞두고 진행된 특별단속에서는 몇 건의 위반 행위가 적발됐나요?

A. 한국교통안전공단(TS)은 지난 14일 야간부터 15일 새벽까지 경찰청, 지자체와 합동단속을 벌여 총 79건의 위반 행위를 적발했습니다.

Q. 특별단속은 어느 지역에서 진행됐나요?

A. 폭주족 집결과 소음 민원이 집중되는 대구와 천안, 광주, 청주 등 주요 거점 도시를 중심으로 실시됐습니다.

Q. 가장 많이 적발된 위반 유형은 무엇인가요?

A. 불법 등화장치 부착 등 안전기준위반이 50건으로 가장 많았습니다. 이어 소음기와 조향장치 임의변경 등 불법개조가 18건, 소음 허용기준 초과가 10건, 등록번호판 훼손·가림·미부착이 1건 적발됐습니다.

Q. TS와 경찰, 지자체는 단속 과정에서 각각 어떤 역할을 맡았나요?

A. TS는 자동차안전단속원을 투입해 불법 개조와 안전기준위반 여부를 판정했습니다. 경찰은 교통 통제와 폭주·난폭 운전 단속, 신원 확인을 담당했고 지자체는 소음 허용기준 초과 여부 측정 등 행정조치를 맡았습니다.

Q. 적발된 차량에는 어떤 조치가 내려지나요?

A. 관할 경찰과 지자체는 위반 차량을 대상으로 원상복구 명령과 과태료 부과, 형사 처벌 등의 조치를 진행할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com