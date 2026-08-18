메타갤럭시아, 머니트리 캐릭터 아트 NFT 3종 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아메타버스가 18일 머니트리 캐릭터 NFT 3종을 한정 판매했다.
- 각 NFT는 머니트리 기프트쿠폰과 GXA 구매 혜택을 함께 제공했다.
- 메타갤럭시아는 IP 기반 NFT 상품을 더 확대하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아메타버스가 운영하는 대체불가토큰(NFT) 플랫폼 '메타갤럭시아(MetaGalaxia)'가 머니트리 캐릭터 리뉴얼을 기념해 캐릭터를 활용한 아트 NFT 3종을 한정 판매한다.
갤럭시아메타버스는 새롭게 단장한 머니트리 캐릭터를 디지털 아트로 구현한 NFT 3종을 선보인다고 18일 밝혔다. 각 NFT에는 에디션에 따라 머니트리 기프트쿠폰이 구매 특전으로 제공되며 메타갤럭시아에서 갤럭시아(GXA)를 사용해 구매할 수 있다.
NFT는 제공되는 기프트쿠폰 금액에 따라 3종으로 구성됐다. ▲머니트리 기프트쿠폰 3000원권 제공 NFT 200개 ▲5000원권 제공 NFT 180개 ▲1만원권 제공 NFT 100개가 각각 한정 판매된다.
지급된 기프트쿠폰은 머니트리 캐시로 충전해 머니트리 제휴 사용처에서 이용할 수 있다.
구매자를 대상으로 한 추가 혜택도 제공한다. 머니트리카드의 무료 멤버십 서비스 '머니클럽' 회원은 아트 NFT를 정가 대비 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 구매자 전원에게는 NFT 구매에 사용한 GXA 수량의 10%에 해당하는 GXA를 추가로 지급한다.
신규 이용자를 대상으로 한 연계 이벤트도 진행한다. 회사가 정한 이벤트 조건을 충족하면서 기존 NFT 구매 이력이 없는 회원이 해당 아트 NFT를 구매하면 무료 랜덤박스 쿠폰을 받을 수 있다.
쿠폰으로 랜덤박스 이벤트에 참여할 경우 사전에 안내된 상품 구성과 당첨 확률에 따라 실물 상품을 받을 수 있다.
메타갤럭시아는 그동안 캐릭터와 공연, 브랜드 등 지식재산권(IP)과 콘텐츠를 활용한 NFT 상품을 판매해왔다. 이번 상품에는 디지털 아트와 머니트리 기프트쿠폰, 구매 할인, GXA 추가 지급 혜택을 결합했다.
갤럭시아메타버스 관계자는 "머니트리 캐릭터 리뉴얼을 기념해 새로워진 캐릭터를 디지털 아트로 소장하면서 다양한 혜택도 함께 누릴 수 있도록 이번 NFT를 기획했다"며 "앞으로도 다양한 IP와 디지털 콘텐츠를 활용한 상품을 확대할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com