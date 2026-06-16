갤럭시아메타버스, '갤럭시아박스 이벤트' 진행

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다음 달 15일까지 랜덤박스 구매자 대상 쿠폰 지급



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 블록체인 전문기업 갤럭시아메타버스는 자사 대체불가토큰(NFT) 마켓 플랫폼 '메타갤럭시아(MetaGalaxia)'의 제휴 서비스인 '갤럭시아박스(GalaxiaBox)' 오픈을 기념해 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

갤럭시아박스는 메타갤럭시아 회원 전용 랜덤박스 플랫폼이다. 블록체인 기반 랜덤박스 플랫폼 '해시박스 몬스터' 등을 운영해온 티렉스가 개발과 운영을 맡는다.

랜덤박스 상품은 메타갤럭시아 지갑에 보유한 디지털자산 갤럭시아(GXA)로 구매할 수 있다. 구매자는 명품, 가전 등 경품을 받을 수 있다. 갤럭시아로 결제하면 결제금액의 10%가 리워드로 적립된다. 머니트리카드 전용 멤버십 '머니클럽(Money Club)' 회원에게는 10% 할인 혜택도 제공된다.

[사진=갤럭시아메타버스]

이벤트는 이날부터 다음 달 15일까지 진행된다. 갤럭시아박스에서 랜덤박스를 1개 이상 구매하면 자동으로 참여된다. 회사는 선착순 20명에게 1만원 상당 모바일 쿠폰을 지급하고, 추첨을 통해 1명에게 10만원 상당 모바일 쿠폰을 제공한다.

갤럭시아 입금 이벤트도 함께 진행된다. 올해 1월 1일 이후 갤럭시아 입금 이력이 없는 회원이 이벤트 기간 내 신규 입금하면 선착순 20명에게 1만원 상당 모바일 쿠폰을 별도로 지급한다.

갤럭시아메타버스는 지난해 11월 머니클럽을 출시하고 갤럭시아를 활동 리워드로 지급하고 있다. 머니클럽은 생활금융 앱 '머니트리'에서 이용할 수 있는 전용 멤버십 서비스다. 연동된 머니트리카드 사용 실적에 따라 단계별 리워드를 제공하며, 리워드는 갤럭시아메타버스가 운영하는 디지털자산 GXA로 지급된다.

머니클럽 리워드로 받은 갤럭시아는 메타갤럭시아 내 쿠폰 연계 NFT와 갤럭시아박스 상품 구매 등에 사용할 수 있다. 갤럭시아메타버스는 머니클럽, 메타갤럭시아, 갤럭시아박스 간 연계를 확대할 계획이다.

갤럭시아메타버스 관계자는 "갤럭시아박스는 고객에게 갤럭시아 활용처와 혜택을 제공하기 위해 기획됐다"며 "머니클럽, 메타갤럭시아 등 자사 서비스와의 연계를 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com