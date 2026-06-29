갤럭시아메타버스, GXA 리워드 활용 확대

스테이블코인·AI 결제 확산 대응

머니트리 머니클럽서 리워드 수단 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아메타버스는 스테이블코인과 인공지능(AI) 결제 확산에 따라 갤럭시아(GXA)의 리워드 인프라 활용성을 확대한다고 29일 밝혔다.

회사는 GXA를 스테이블코인 결제 이후 고객 보상, 가맹점 마케팅, 글로벌 사용자 리워드 프로그램 등과 연계 가능한 유틸리티형 디지털 자산으로 발전시킬 계획이다.

갤럭시아메타버스는 스테이블코인과 AI 결제가 글로벌 디지털자산 시장의 주요 이슈로 부상하면서 결제 이후 고객 보상과 가맹점 마케팅을 지원하는 리워드 인프라의 중요성이 커지고 있다고 설명했다. 이에 따라 발행사와 협력해 GXA를 생활금융 플랫폼 내 리워드 수단으로 고도화하고, 향후 디지털자산 결제 인프라와 연계 가능한 서비스 모델을 확대할 방침이다.

갤럭시아메타버스 로고. [사진=갤럭시아메타버스]

현재 GXA는 갤럭시아머니트리의 생활금융 플랫폼 머니트리 앱 내 '머니클럽'에서 마케팅 및 리워드 수단으로 운영되고 있다. 머니트리 앱은 누적 다운로드 500만건 이상을 기록한 생활금융 플랫폼이다.

머니클럽은 머니트리 앱에서 이용할 수 있는 전용 멤버십 서비스다. 연동된 머니트리카드 사용 실적에 따라 단계별 리워드를 제공한다. 이용자가 머니트리카드로 결제할수록 혜택을 받을 수 있으며, 리워드는 갤럭시아메타버스가 운영하는 디지털 자산 GXA로 지급된다.

갤럭시아메타버스는 국내외에서 스테이블코인과 디지털자산 결제에 대한 제도화 논의가 진행되면서 디지털자산 활용 범위가 투자자산에서 결제, 정산, 멤버십 등 실생활 서비스로 확대되고 있다고 봤다. 회사는 향후 GXA를 스테이블코인 결제 이후 고객 유지, 가맹점 프로모션, 글로벌 사용자 유입을 지원하는 리워드 모델로 구체화할 계획이다.

갤럭시아메타버스는 모기업인 갤럭시아머니트리의 결제 인프라와 포인트 운영 경험, 가맹점 네트워크를 기반으로 협력 가능성도 검토하고 있다. 갤럭시아머니트리가 스테이블코인 및 디지털자산 결제 분야의 기술 검증과 사업화를 진행하고 있는 만큼 GXA의 리워드 활용 범위도 확대될 수 있다는 설명이다.

한봉용 갤럭시아메타버스 대표이사는 "스테이블코인이 국경 간 결제와 정산, AI 에이전트들의 상거래 영역에서 주목받고 있다면 GXA는 사용자 참여와 리워드를 연결하는 디지털자산으로 자리매김할 수 있을 것"이라며 "디지털자산 법제화 방향과 시장 환경을 살피면서 발행사와 협력해 생활 플랫폼에서 사용할 수 있는 리워드 서비스를 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.

한 대표는 "현재는 상용화를 준비 중이며 관련 법령과 가이드라인을 준수하는 범위 안에서 GXA의 활용성을 높여 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com