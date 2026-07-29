갤럭시아메타버스, '갤럭시아박스' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아메타버스가 29일 갤럭시아박스에서 최대 5000만원 경품 이벤트를 진행했다.
- 8월24일까지 5만 GXA 이상 입금 참여자 전원에 랜덤박스 쿠폰 1개를 100% 지급했다.
- GXA 결제 고객에 최대 50% 페이백 등 머니클럽 회원 대상 혜택을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 블록체인 전문기업 갤럭시아메타버스가 NFT 마켓 플랫폼 '메타갤럭시아'의 제휴 서비스인 '갤럭시아박스'에서 최대 5000만원 상당의 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.
갤럭시아박스는 메타갤럭시아 지갑에 보유한 디지털자산 갤럭시아(GXA)로 구매할 수 있는 추첨형 랜덤박스 플랫폼이다. 구매자는 명품과 가전 등 다양한 실물 경품 중 하나를 받을 수 있으며, 사이트에 접속하면 매일 무료 랜덤박스 1개를 수령할 수 있다.
회사에 따르면 이벤트는 이날부터 오는 8월 24일까지 진행된다. 이벤트 기간 동안 메타갤럭시아 계정 지갑에 5만 GXA 이상을 누적 입금하고 조건을 충족한 모든 참여자에게 최대 5000만원 경품 당첨이 가능한 랜덤박스 쿠폰 1개를 100% 지급한다.
메타갤럭시아에서 '머니트리 기프트 쿠폰 NFT'를 구매하거나 갤럭시아박스에서 랜덤박스 상품을 GXA로 구매하는 고객 전원에게 결제 금액의 10%를 GXA로 페이백한다. 각 상품의 구매 이력이 없는 첫 구매자에게는 랜덤박스 쿠폰 1개를 추가로 증정한다. 머니트리카드 전용 멤버십 '머니클럽' 회원을 대상으로는 기존 10%에서 50%로 확대된 페이백 혜택을 한정 제공한다.
갤럭시아메타버스 관계자는 "갤럭시아박스 오픈을 기념하고 생태계 참여자와 머니클럽 회원들에게 할인과 경품 혜택을 제공하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 파트너 서비스 간 시너지를 확대하고 이용자들에게 실질적인 보상을 제공하는 동시에 플랫폼 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
GXA는 모기업인 갤럭시아머니트리의 머니트리 앱 내 '머니클럽'에서 마케팅 및 리워드 수단으로 운영되고 있다. 머니트리 앱은 누적 다운로드 500만건 이상을 기록한 생활금융 플랫폼이다.
nylee54@newspim.com