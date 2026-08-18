정부, AI 국방 R&D 이끌 이공계 장교 43명 뽑는다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 18일 AI 등 첨단 국방기술 담당 이공계 장교를 모집했다.
- 과기정통부·국방부는 전문사관 13기 등 43명을 다음 달 14일까지 뽑는다.
- 학사 25명·석사 12명·예비석사 6명이며 연구개발 장교로 임관한다.
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등록금·역량개발비 지원… ADD·각 군 연구부대서 3년 복무
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 인공지능(AI) 등 첨단 국방기술 연구개발(R&D)을 담당할 이공계 장교 양성에 나선다.
과학기술정보통신부와 국방부는 18일부터 다음 달 14일까지 과학기술전문사관 제13기 학사 후보생, 제2기 석사 후보생, 제3기 예비 석사 후보생 등 총 43명을 모집한다고 밝혔다.
과학기술전문사관은 우수 이공계 인재를 국방 과학기술 분야 전문인력으로 양성해 첨단 무기체계·장비와 신기술 연구개발에 투입하는 제도다. 선발된 후보생은 4학기 양성과정을 이수한 뒤 학위 취득 및 군사훈련을 거쳐 연구개발 장교로 임관한다.
이번에 선발하는 제13기 학사 후보생은 25명이다. 지원 대상은 전국 4년제 이공계 대학 학사과정생 가운데 2026년 9월 기준 4~5학기 재학생 또는 2027년 3월 기준 5~6학기 복학 예정자다. 모집 분야는 전기·전자·컴퓨터·AI, 기계·항공, 순수과학 및 기타 계열이다. 기타 계열에는 재료, 화공·고분자·에너지, 물리, 화학·생명과학 등이 포함된다.
국방부는 이번 학사 후보생 모집에서 AI 분야 선발 인원을 늘리기로 했다. AI 기반 지휘통제, 유무인 복합체계, 국방 데이터 분석 등 군의 첨단화 수요에 대응하기 위한 조치로 풀이된다.
석사 후보생은 12명을 추가 선발한다. 과기정통부와 국방부는 앞서 올해 상반기 석사 후보생 13명을 선발했으며, 이번 모집까지 포함하면 제2기 석사 후보생은 총 25명이 된다. 지원 대상은 전국 이공계 대학원 석사과정생 가운데 2026년 9월 기준 2학기 재학생이다.
예비 석사 후보생은 6명을 뽑는다. 전국 이공계 대학 4학년생 가운데 2027년 3월 석사과정 진학 예정자가 지원할 수 있으며, 모집 계열은 학사 후보생과 같다. 학사 후보생에게는 최대 4학기 등록금 전액과 학기당 250만원의 전문역량개발비가 지원된다. 석사 후보생은 월 90만원의 전문역량개발비를 받는다.
후보생들은 학위 취득 뒤 8주간 군사훈련을 받는다. 학사 후보생은 소위, 석사 후보생은 중위로 임관하며 이후 국방과학연구소(ADD)와 각 군 연구부대 등에서 3년간 연구개발 업무를 수행한다.
국방부는 후보생의 각 군 연구부대 배치도 확대할 방침이다. 연구개발 인력을 국방과학연구소 중심으로 운용하는 데서 나아가 육·해·공군의 현장 기술 수요와 연구 역량을 연계하겠다는 취지다.
이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "우수 이공계 학생들이 과학기술전문사관 제도를 통해 국방 연구개발을 이끌 최정예 전문인력으로 성장하기를 기대한다"고 했다.
전준범 국방부 인공지능정책기획국장은 "학사 후보생 모집 때 AI 분야 모집 인원을 늘리고 각 군 연구부대 배치를 확대하는 등 제도 관리·운영의 효과성을 높이겠다"며 "군내 AI 전문인력 양성과 활용을 강화해 첨단과학기술 기반의 스마트 강군 육성에 나서겠다"고 했다.
지원 희망자는 다음 달 14일까지 과학기술전문사관 누리집에서 온라인 지원서를 제출하면 된다. 정부는 다음 달 주요 권역별 모집설명회도 열 예정이다.
gomsi@newspim.com