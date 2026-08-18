전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.18 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

토요타, 수소 상용차 참전... 한국, '수소 물류 거점' 구축 서둘러야

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 토요타가 7월 다임러트럭·볼보와 수소연료전지 협력에 나섰다
  • 중국·일본·EU는 수소상용차와 충전 인프라 확대에 속도를 냈다
  • 현대차는 2700만km 실증에도, 한국은 보급·회랑 구축이 과제다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

토요타, 다임러·볼보 합작사 참여…中·日·EU도 인프라 지원 확대
현대차 기술 경쟁력 시장으로 연결할 정부 주도 보급정책 필요

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타가 다임러트럭·볼보그룹과 손잡고 상용차용 수소연료전지 시장 공략에 속도를 내면서 글로벌 수소상용차 주도권 경쟁이 다시 달아오르고 있다. 중국과 일본, 유럽연합(EU) 등 주요국도 수소상용차 보급과 충전 인프라 확대에 정책 역량을 집중하면서 경쟁의 무게중심은 차량 기술을 넘어 인프라와 생태계 구축으로 이동하는 모습이다.

세계 최초로 대형 수소전기트럭을 양산한 현대자동차를 중심으로 한국이 수소상용차 분야에서 기술적 우위를 쌓아왔지만, 이를 실제 시장 선점으로 연결하려면 정부 차원의 중장기 보급 정책과 수소 물류 회랑 구축이 뒤따라야 한다는 지적이 나온다.

현대차 엑시언트 수소전기트럭. [사진=현대차]

지난 7월 토요타는 다임러트럭, 볼보그룹과 수소연료전지 합작법인 '셀센트릭(Cellcentric)' 지분 참여를 위한 구속력 있는 계약을 체결했다. 규제 당국의 승인을 거쳐 거래가 마무리되면 토요타와 다임러트럭, 볼보그룹은 셀센트릭 지분을 각각 33.3%씩 보유하게 된다.

셀센트릭은 2021년 다임러트럭과 볼보그룹이 각각 50%씩 출자해 설립한 수소연료전지 전문기업이다. 현재 대형 트럭용 수소연료전지를 개발·생산하고 있다. 토요타는 이번 협력을 통해 셀과 소재, 스택 등 연료전지 핵심 기술을 셀센트릭에 제공할 예정이다.

글로벌 완성차와 상용차 시장을 대표하는 업체들이 연료전지 기술을 중심으로 연합 전선을 구축하면서 대형 수소상용차 개발과 양산에도 속도가 붙을 가능성이 커졌다. 수소상용차 시장의 성장 가능성이 다시 부각되는 동시에 부품과 충전 인프라 등 연관 산업에 대한 투자 경쟁도 확대될 것으로 예상된다.

대형 상용차는 수소전기차의 장점이 비교적 뚜렷하게 나타나는 분야로 꼽힌다. 글로벌 물류 산업에서는 각국의 탄소중립 정책과 디젤 상용차 배출가스 규제 강화에 따라 친환경 차량 전환 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

특히 중·장거리 운송에서는 충전 시간과 주행거리 측면에서 수소전기트럭이 배터리전기트럭보다 유리하다는 평가가 나온다. 운송 거리와 차량 용도에 따라 배터리와 수소를 상호 보완적으로 활용하는 방식의 전동화도 이어지고 있다.

현대차 엑시언트 수소전기트럭. [사진=현대차]

◆ 中·日·EU, 수소상용차 인프라 구축 속도

주요국 정부도 수소상용차 시장 확대를 위한 정책과 인프라 구축에 속도를 내고 있다. 수소가 재생에너지의 간헐성을 보완하면서 대규모 저장과 장기간 보관이 가능한 에너지 운반체로 주목받는 가운데 수송 부문의 탄소배출을 줄이는 핵심 수단으로 수소상용차를 활용하려는 움직임이다.

중국은 1차 시범도시군 사업이 진행된 2021년부터 2025년까지 5개 지역에 약 85억위안, 한화 약 1조5000억원 규모의 성과 연계형 지원 재원을 마련했다. 연료비 지원과 통행료 감면 등의 인센티브를 통해 수소전기차 누적 약 4만대와 수소충전소 574개소를 보급했다.

지난 3월에는 수소 종합 응용 시범사업을 통해 2030년까지 수소전기차 10만대를 보급하겠다는 목표도 제시했다. 대형 트럭과 장거리 물류를 중심으로 수소 고속도로를 구축하고 산업 전반에서 수소 수요를 동시에 늘려 2030년까지 최종 수소 판매가격을 kg당 25위안, 약 3.62달러 이하로 낮춘다는 계획이다.

일본은 동서 주요 간선 노선을 중심으로 '수소 대동맥' 구축을 추진하고 있다. 향후 10년 동안 해당 노선에 수소상용차 1500대를 집중적으로 투입해 연간 7500톤 규모의 수소 수요를 창출하는 것이 목표다. 일본 경제산업성도 수소 상용 모빌리티 확대를 위한 규제 완화와 비용 지원 방안을 검토하고 있다.

EU는 대형 상용차의 배출 규제를 단계적으로 강화하고 있다. 신규 등록 트럭과 버스 등 대형 차량의 제조사 평균 이산화탄소 배출량을 2019년 대비 2030년 45%, 2035년 65%, 2040년 90%까지 줄이도록 하는 기준을 시행하고 있다. '유로 7'을 통해 차량의 대기오염물질 관리 기준도 강화하고 있다.

수소 충전망도 함께 확대한다. EU 대체연료 인프라 규정(AFIR)에 따라 회원국들은 2030년까지 범유럽교통망(TEN-T) 핵심 네트워크를 따라 200km 간격으로 수소충전소를 구축해야 한다. 모든 도심 거점에도 최소 한 곳 이상의 공공 수소충전소를 설치하도록 규정했다.

현대차 엑시언트 수소전기트럭. [사진=현대차]

◆ 현대차 2700만km 실증…기술 우위, 시장으로 연결해야

한국은 현대차를 중심으로 수소상용차 기술 개발과 실제 물류 현장에서의 실증 경험을 앞서 축적해 왔다.

현대차는 2020년 세계 최초로 대형 수소전기트럭인 '엑시언트 수소전기트럭'을 양산했다. 이후 스위스와 독일, 프랑스, 미국, 캐나다, 우루과이 등 세계 각국의 물류 현장에 차량을 투입했다.

2026년 7월 기준 글로벌 시장에서 운행 중인 엑시언트 수소전기트럭의 누적 주행거리는 2700만km를 넘어섰다. 단순 시험주행이 아니라 실제 물류 운송 환경에서 장기간 차량을 운영하며 경험과 데이터를 축적했다는 데 의미가 있다.

현대차가 다년간 실증 운행을 통해 수소상용차의 기술 신뢰성을 쌓아왔지만 앞으로의 경쟁력은 차량 자체의 성능만으로 결정되기 어렵다는 평가다. 충전과 정비, 차량 운영을 아우르는 생태계를 얼마나 빠르게 구축할 수 있는지가 시장 확대의 핵심 변수로 떠오르고 있기 때문이다.

토요타와 다임러트럭, 볼보그룹의 협력처럼 글로벌 경쟁이 차량 개발을 넘어 연료전지 기술과 인프라, 생태계 경쟁으로 확대되면서 정부 정책의 중요성도 커지고 있다. 기술적 우위를 실제 차량 보급과 시장 점유율로 연결하기 위한 정책 지원이 필요하다는 것이다.

업계에서는 한국도 주요 물류 축을 중심으로 정부 주도의 '수소 물류 회랑'을 구축해야 한다고 보고 있다. 우선 수소 물류 회랑을 지정한 뒤 이를 기반으로 중장기 수소상용차 보급 전략과 충전 인프라 구축 계획을 연계해야 한다는 주장이다. 이를 통해 대형 수소화물차의 초기 수요를 만들고 안정적으로 운행할 수 있는 환경을 확보해야 한다는 것이다.

수소화물차의 총소유비용(TCO)을 낮추기 위한 지원도 과제로 꼽힌다. 현재 시행 중인 연료 보조금과 고속도로 통행료 감면 등의 지원을 지속·확대하고 화주와 운송사업자가 친환경 상용차로 전환하도록 유도할 추가 지원책을 검토할 필요가 있다는 의견이 나온다.

수소상용차 확대는 수송 부문의 탄소중립과도 맞닿아 있다. 국내 수송부문 온실가스 배출량 가운데 약 42.7%가 버스와 화물차, 특수차 등 상용차에서 발생하는 만큼 대형 상용차의 친환경 전환이 국가 온실가스 감축 목표 달성에 미치는 영향도 크다.

한국은 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53~61% 감축하고 2050년 탄소중립을 달성한다는 목표를 추진하고 있다. 수소상용차 보급과 이를 뒷받침하는 충전·물류 인프라 구축이 산업 경쟁력 확보뿐 아니라 국가 탄소감축 목표 달성을 위한 과제로도 부상하는 이유다.

업계 관계자는 "다임러트럭과 볼보그룹에 토요타까지 협력에 나서면서 수소상용차 시장의 성장 가능성이 다시 부각되고 있다"며 "수소상용차 시장에 활력이 더해지는 만큼 앞으로 글로벌 시장을 둘러싼 경쟁도 한층 치열해질 것으로 보인다"고 말했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충청·남부 곳곳 소나기…한낮 33도 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 18일은 충청권과 남부지방 중심으로 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 이날 기상청과 케이웨더에 따르면 중부지방 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도가 대체로 흐리겠다. 오전에는 경상권과 전남 남해안 중심으로 비가 오고 오후에는 충청권과 남부지방 중심으로 소나기가 내리겠다. 화요일인 18일은 경남 남해안 중심으로 비가 내리고 모레 오후까지 소나기와 돌풍, 천둥·번개에 유의해야겠다. [사진=뉴스핌DB] 예상 강수량은 대전·충남 남부내륙, 충북 남부 5~30mm다. 전북 남동부와 광주·전남은 5~30mm, 부산·울산·경남·대구·경북 남부는 5~30mm다. 아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. yuniya@newspim.com 2026-08-18 06:30
사진
美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동