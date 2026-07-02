현대차그룹, 르망 24시간 레이스서 수소트럭·착용로봇 투입

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 2일 르망 24시간 운영을 지원했다고 밝혔다.
- 수소전기트럭과 착용 로봇으로 물류·정비 부담을 줄였다.
- 제네시스 박스 버기 콘셉트도 현장에서 처음 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 세계 최고 권위의 내구 레이스인 '르망 24시간'에서 수소 물류와 로보틱스 기술을 활용해 경기 운영을 지원했다고 2일 밝혔다.
제네시스 마그마 레이싱은 지난 6월 13~14일 프랑스 라 사르트 서킷에서 열린 제94회 르망 24시간 레이스 최상위 등급인 하이퍼카 클래스에 데뷔해 완주했다. 현대차그룹은 이 과정에서 수소전기트럭과 산업용 착용 로봇을 투입했다.
현대차는 친환경 수소 연료전지 시스템을 적용한 '엑시언트 수소전기트럭'으로 테스트 장비, 예비 부품, 정밀 엔지니어링 기기 등을 탄소 배출 없이 운반했다. 엑시언트는 세계 최초의 양산형 수소 연료전지 대형 트럭으로, 현재 유럽 5개국에서 총 175대가 운행 중이다.
현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 착용 로봇 '엑스블 숄더'도 투입됐다. 하이퍼카 타이어 1개당 무게가 약 13kg이고 차량당 최대 56개의 타이어를 다뤄야 하는 정비 인력의 부담을 덜기 위함이었다. 엑스블 숄더는 어깨 관절 부하를 최대 60%, 전·측방 삼각근 활성도를 30% 가량 줄여주며 타이어 및 장비 상·하차 작업에 활용됐다.
현대차는 르망 24시간 현장에서 제네시스 '박스 버기' 콘셉트를 처음 공개했다. 이 차량은 각 바퀴를 독립적으로 제어해 네 바퀴가 서로 다른 방향으로 움직일 수 있으며, 제네시스의 이중 라인 헤드램프 디자인과 높은 지상고를 갖췄다. 박스 버기는 경기장 곳곳을 오가며 VIP 의전을 담당했다.
y2kid@newspim.com