한글과컴퓨터, 한컴으로 사명 변경...AI 기업 전환 속도

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에이전틱 OS 개발 본격화...글로벌 시장 진출 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 2일 주주총회를 열고 1989년 창립 이후 36년간 사용해온 '한글과컴퓨터'에서 '한컴(HANCOM)'으로 사명을 변경했다.

문서 처리 소프트웨어 기업에서 AI 기업으로의 전환을 공식화하고 에이전틱 OS 기업으로의 진화를 본격화하겠다는 의지를 담았다.

한컴 본사 전경 [사진=한컴]

1989년 창립 이후 한컴은 국산 워드프로세서 '아래아한글'로 한국어 문서의 표준을 세우며 국내 IT 1세대를 대표해 온 기업이다. 그 이름을 바꾸는 것은 이미 바뀐 정체성을 공식 절차로 확정했다는 의미라는 설명이다.

한컴의 AI 사업 전환은 실적으로 입증되고 있다. 지난해 별도 매출은 1753억원으로 사상 최대를 기록했으며, 이 중 AI 패키지 매출은 89억원으로 전체 매출의 5%를 차지했다.

지난해 매출 순증분 162억원의 54.6%가 AI 매출에서 발생해 외형 성장의 절반 이상을 AI가 견인했다. 올해 1분기 AI 매출 비중은 전년 동기 0.04%에서 11.21%(52억원)로 급상승했다.

한컴은 AI 사업 확대 과정에서도 수익성을 유지했다. 지난해 별도 영업이익은 509억원으로 영업이익률 29%를 기록했다.

한컴의 AI 기술력은 글로벌 시장에서도 인정받고 있다. PDF 같은 비정형 데이터를 AI가 학습하고 활용할 수 있는 정보로 변환하는 기술인 '오픈데이터로더(ODL)'가 대표다.

지난 3월 출시한 2.0 버전은 글로벌 벤치마크 4개 부문을 모두 석권했다. 문서에서 정보를 추출하는 종합 정확도 90%, 문서 읽기 순서 인식 94%, 표 추출 93%, 제목 구조 인식 83%를 기록했다. 출시 두 달 만에 세계 최대 개발자 플랫폼 깃허브의 트렌딩 세계 1위에 올랐다.

한컴은 올해 하반기 에이전틱 OS 베타 버전을 공개할 계획이다. 에이전틱 OS는 여러 AI 에이전트를 한 환경에서 연결하고 통제하는 운영체제다.

한컴이 목표로 하는 것은 '소버린 에이전틱 OS' 시장이다. 데이터 주권을 완벽히 보호하면서도 다수의 AI 에이전트를 안전하게 구동하고 통제하는 시스템을 뜻한다. 공공·국방·금융·헬스케어 등 민감 데이터를 다루는 산업에서 빅테크에 데이터를 위임할 수 없어 독자적인 에이전틱 OS 수요가 빠르게 증가하고 있다.

한컴은 이미 여러 산업군에서 AI 전환 사례를 확보했다. 지난달 29일 한국서부발전에 AI 문서작성 솔루션 '한컴어시스턴트'를 공급했으며 전력그룹사 중 처음으로 자체 생성형 AI 챗봇과 연계한 전사 문서 작성 환경을 구축했다.

올해 BGF그룹의 AI 지식 검색 시스템 구축을 마쳤으며 국회 AI 사업도 수행했다. 국회도서관 AI 전환 사업에서는 180만 페이지가 넘는 문서를 데이터화하고 검색 시스템을 구축했다.

한컴은 글로벌 시장 진출을 유럽부터 추진한다. 폴란드 국가공인 R&D 센터 7불스와 에이전틱 OS의 유럽 현지화 공동연구에 들어갔으며 폴란드 AI 기업 알고마인과는 공공부문 개념검증(PoC)을 함께 진행하기로 했다.

한컴은 DACH(독일·오스트리아·스위스) 시장을 17년간 경험한 영업 전문가를 영입해 유럽 전략·제휴를 총괄하도록 했다.

김연수 한컴 대표는 "사명 변경은 앞으로의 다짐이 아니라 이미 이뤄낸 전환에 대한 확인"이라며 "36년간 쌓은 자산 위에서 한컴을 AI 기업으로 다시 세웠고 이제 그 자산을 무기로 소버린 에이전틱 OS 시장을 열어 글로벌 표준에 도전하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com