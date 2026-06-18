한컴, 한컴인스페이스 지분 319억 원에 매각...글로벌 시장 확대 속도낸다

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AI 플랫폼 '에이전틱 OS' 글로벌 확장에 투입

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 보유 중이던 한컴인스페이스 지분을 매각해 319억원대의 현금을 확보했다.

한컴은 18일 한컴인스페이스 주식 309만4234주(지분율 26.08%)를 처분했다고 공시했다. 주당 1만317원에 팔았으며 2020년 편입 이후 약 6년 만의 투자 성과 실현이다. 취득주당가격 3516원 대비 269.87%의 투자수익률을 기록했다.

한컴 본사 전경 [사진=한컴]

한컴은 확보 자금을 AI 플랫폼 '에이전틱 OS'의 해외 고객 확보와 글로벌 시장 확대에 투입할 계획이다.

에이전틱 OS는 조직 내부 데이터와 외부 AI 모델, 업무 시스템을 연결해 AI 에이전트를 운영할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다.

글로벌 베타 서비스 운영과 해외 파트너십 확대, 현지 고객 발굴 등을 통해 글로벌 고객층 확보에 나설 방침이다.

계열사 한컴위드도 같은 조건으로 보유 지분 71만9442주(지분율 6.2%)를 매각할 예정이다. 한컴은 매각 과정에서 한컴인스페이스 임직원들을 위한 우리사주 출연도 결정했다.

김연수 한컴 대표는 "한컴인스페이스 매각은 투자 성과를 실현하는 동시에 AI 사업 확대를 위한 재원을 확보한 의미 있는 성과"라며 "확보한 자금을 에이전틱 OS의 글로벌 고객 확보에 집중해 해외 시장에서 실질적인 매출과 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com