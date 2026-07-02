[3대 메가프로젝트] SK하이닉스, 청주에 100조 투자…낸드팹·첨단 패키징 확대

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 2일 청주에 총 100조원 투자해 메모리 반도체 핵심 생산 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.
- 낸드 생산라인 M17에 80조원, 첨단 패키징 강화 P&T7 등에 20조원을 투자하고 AI 데이터센터 15GW 중 충청권에 1GW를 조성하겠다고 했다.
- 곽노정 사장은 AI 산업 생태계를 충청권에 구축해 청주를 대한민국 메모리 반도체 경쟁력의 핵심 거점으로 재정립하겠다고 말했다.
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충청권 1GW AI 데이터센터도 구축
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 충북 청주를 메모리 반도체 핵심 생산 거점으로 육성하기 위해 총 100조원을 투자한다. 인공지능(AI) 확산으로 낸드플래시와 첨단 패키징 수요가 함께 늘어나는 데 대응하기 위한 투자다.
곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회'에서 "청주에 총 100조원을 투자할 계획"이라며 "낸드를 생산할 M17 팹에 80조원, 첨단 패키징 강화를 위한 P&T7 등에 20조원을 투자하겠다"고 밝혔다.
곽 사장은 AI 기술 발전으로 메모리 수요가 빠르게 확대되고 있다고 진단했다. 그는 "에이전틱 AI와 피지컬 AI 도입으로 낸드가 적용되는 분야와 수요가 앞으로 더욱 확대될 것"이라며 "디램뿐 아니라 낸드도 일정 규모의 증설이 필요한 상황"이라고 말했다.
청주를 투자 거점으로 선택한 이유로는 기존 생산 인프라를 꼽았다. 곽 사장은 "청주는 기존 팹과 연결돼 생산 효율성이 높고 부지와 전력, 용수 등이 상당 부분 확보돼 있어 가장 빠르고 효율적으로 낸드 팹을 건설할 수 있는 곳"이라고 설명했다.
첨단 패키징 시설인 P&T7은 2027년 말 완공을 목표로 한다. 신규 낸드 생산라인인 M17은 내년 착공해 2029년 상반기 가동을 추진한다.
SK하이닉스는 AI 인프라 투자도 병행한다. 회사는 전국에 단계적으로 총 15GW 규모 AI 데이터센터를 구축할 계획이며, 이 가운데 충청권에는 1GW 규모 데이터센터를 조성한다.
곽 사장은 "반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 충청권에서 만들어 가겠다"며 "청주를 대한민국 메모리 반도체 산업 경쟁력을 견인하는 핵심 거점으로 다시 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com