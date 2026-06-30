전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

[3대 메가프로젝트] SK하이닉스, 서남권 400조 반도체 클러스터…'포스트 용인' 키운다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • SK하이닉스가 30일 서남권 400조원 클러스터 계획을 발표했다.
  • AI 수요 급증으로 용인만으론 부족해 새 생산 거점을 추진했다.
  • SK그룹은 서남권에 1GW AI 데이터센터도 구축한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 메모리 수요 폭증에 신규 클러스터 추진
1GW 데이터센터로 생산·컴퓨팅 생태계 구축

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 서남권에 400조원 규모의 반도체 클러스터를 조성한다. 인공지능(AI) 서비스 확산으로 메모리 수요가 폭발적으로 늘면서 용인 클러스터만으로는 중장기 수요 대응이 어렵다고 보고, 서남권을 새로운 생산 거점으로 확장하겠다는 구상이다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 이 같은 내용의 '서남권 반도체·AI 투자 계획'을 발표했다.

SK하이닉스는 서남권에 400조원 규모의 반도체 클러스터를 조성할 계획이다. SK그룹 차원에서는 전국에 15기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 인프라를 단계적으로 구축하고, 이 가운데 서남권에는 1GW 규모 AI 데이터센터를 마련한다는 청사진도 제시했다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "용인만으론 부족"…새 생산 거점 필요

곽 사장은 이날 발표에서 AI 산업이 학습 단계를 넘어 실제 서비스가 본격 확산되는 단계에 진입했다고 진단했다. 이에 따라 메모리 수요도 폭발적으로 증가하고 있다는 설명이다.

곽 사장은 "AI 산업은 학습의 단계를 넘어, 실제 서비스가 본격 확산되는 시대로 진입했다"며 "AI 시대에서 메모리는 단순 부품이 아니라 AI 성능 자체를 결정하는 핵심 인프라로서 역할이 커졌다"고 말했다.

SK하이닉스가 서남권 신규 클러스터를 추진하는 배경도 여기에 있다. AI 수요 증가 속도가 예상보다 빠른 만큼 기존 생산 거점만으로는 장기 수요를 감당하기 어렵다는 판단이다.

곽 사장은 "향후 미래 수요가 폭발적으로 증가한다는 전제하에, 용인 클러스터로 충분히 수요를 충족하기 어려워 새로운 반도체 클러스터가 필요하게 됐다"고 말했다. 이어 "전 세계적으로 메모리 공급 부족이 심화되고 있어 새로운 클러스터를 빠르게 확보해야 한다"며 "대규모 부지에 안정적인 전력과 용수 공급이 가능한 입지가 필요하다"고 설명했다.

◆ 서남권에 400조…글로벌 메모리 수요 대응

SK하이닉스는 서남권을 용인 이후의 새로운 생산 거점으로 키운다. 대규모 부지와 전력·용수 인프라 확보 가능성을 고려할 때 서남권이 반도체 클러스터에 필요한 조건을 갖춘 입지로 부상하고 있다는 판단이다.

곽 사장은 "서남권은 반도체 클러스터에 필요한 조건을 만족할 것으로 기대되는 입지"라며 "서남권 클러스터에 생산 기반을 구축해 글로벌 메모리 수요에 대응해 나가겠다"고 말했다.

이번 구상은 SK하이닉스가 전날 발표한 총 1100조원 규모 중장기 투자 전략의 연장선이다. SK하이닉스는 용인 600조원, 청주 100조원, 서남권 400조원 등 생산 거점을 단계적으로 확대한다는 계획을 밝힌 바 있다.

용인은 SK하이닉스의 미래 D램 생산 경쟁력을 좌우할 핵심 거점이다. 다만 AI 메모리 수요 증가 속도를 고려하면 용인과 청주 등 기존 거점만으로는 충분하지 않다고 보고, 서남권까지 생산 기반을 확장하겠다는 전략이다.

용인 반도체 클러스터 조감도 [사진=SK하이닉스]

◆ 1GW AI 데이터센터…생산·컴퓨팅 시너지

SK그룹은 반도체 생산기지와 함께 AI 데이터센터 인프라도 확대한다. 우선 5GW 규모를 시작으로 전국에 15GW 수준의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획이다.

특히 서남권에는 1GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진한다. 반도체 생산기지와 AI 컴퓨팅 인프라를 함께 조성해 생산과 수요가 맞물리는 AI 산업 생태계를 만들겠다는 구상이다.

곽 사장은 "SK그룹은 반도체 생산기지와 함께 AI 데이터센터 인프라도 전국적으로 확대해 나갈 것"이라며 "5GW 규모를 시작으로 전국에 15GW 수준의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획"이라고 말했다.

이어 "특히 서남권에는 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축해 반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 이곳에서 만들어 가겠다"고 강조했다.

SK하이닉스는 서남권 투자를 통해 대한민국 AI 반도체 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다는 방침이다.

곽 사장은 "대한민국은 이미 세계 최고의 반도체 경쟁력을 보유하고 있다"며 "이제 그 토대 위에서 글로벌 AI 인프라의 다음 단계를 만들어야 할 때"라고 말했다. 이어 "SK는 서남권을 또 하나의 생산 거점으로 확장하고자 한다"며 "대한민국 AI 반도체의 새로운 도약을 이곳 서남권에서 SK가 시작하겠다"고 강조했다.

kji01@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국회, 한성숙 청문보고서 채택 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 30일 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 회의에 불참했다. 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회는 이날 오전 제5차 회의를 열고 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 의결했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 26일 오전 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 열리고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 백혜련 위원장은 "전날까지가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "계속해서 국민의힘 의원님들을 설득하고 함께 합의 채택하기를 요청드렸지만 오늘 이 자리까지도 오시지 않았다"고 말했다. 특위는 보고서 종합의견 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서를 채택했다. 보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다. 한 후보자 임명동의안은 이날 오후 본회의 표결 절차를 밟을 전망이다. 국무총리 임명동의안은 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당이 과반 의석을 확보하고 있는 만큼 국민의힘이 표결에 불참하거나 반대표를 던지더라도 인준안 처리는 가능한 구조다. oneway@newspim.com 2026-06-30 11:58
사진
골드만삭스 "금 랠리 안 끝났다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최근 4개월간 부진했던 금 가격이 올해 랠리의 종료를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔다. 골드만삭스 원자재 리서치 공동 헤드 사만다 다트는 지난 주말 보고서에서 "금은 아직 끝나지 않았다(Gold is not done)"고 주장했다. 다트와 연구팀은 금이 2022년 이후 123% 상승했다는 점을 짚으면서 "구조적 요인과 향후 경기순환적 요인 모두에 힘입어 추가 상승 여력이 있다고 본다"고 설명했다. 금 선물 가격 1년 추이 [AI 일러스트=권지언 기자] ◆ "2026년 말 온스당 4,900달러"…중앙은행 자산 다변화가 핵심 동력 연초 대비 금 가격은 6% 이상 하락한 상태로, 지난 1월 말 사상 최고치를 기록한 이후 조정이 이어지고 있다. 다트는 "구조적으로는 2022년 러시아 외환보유액 동결 이후 이어지고 있는 신흥국(EM) 중앙은행의 자산 다변화가 2026년 말 금 가격 전망치 4,900달러/온스의 근간"이라고 말했다. 연구팀은 또 세계금협회(World Gold Council) 조사에서 올해 2~5월 사이 조사 대상 중앙은행 76곳 중 45%가 향후 12개월 내 금 보유량을 늘릴 계획이라고 응답했다며, 이는 사상 최고 수준이라고 덧붙였다. ◆ 단기 변수는 매파적 연준…ETF 수요는 점진적 회복 전망 다만 경기순환적 측면에서는 단기 역풍도 존재한다. 매파적인 연준 기조가 통화가치 희석(디베이스먼트) 우려를 잠재우고 있는 데다, 시장이 인플레이션 우려 속에 올해 연준의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 금리에 민감한 상장지수펀드(ETF) 수요가 압박받고 있다는 설명이다. 다트는 "이러한 역풍은 시간이 지나며 적어도 부분적으로는 반전될 것으로 본다"고 밝혔다. 연구팀은 ETF 포지션이 점차 늘어날 것으로 예상했는데, 이는 연준이 올해는 금리를 동결하고 인하 사이클은 내년 하반기로 미룰 것이라는 골드만삭스 이코노미스트들의 전망과도 일치한다. 다트는 "중기적으로는 서구권의 재정 건전성 우려를 포함한 거시적 변화가 결국 민간 부문의 금 분산투자를 가속화하면서, 금 가격 전망 리스크는 여전히 상방으로 기울어져 있다"고 강조했다. 귀금속 가격은 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 급락세를 보이며 금값은 약 24% 떨어졌다. 유가 상승에 따른 인플레이션 지표 악화로 매도세는 더욱 가팔라졌다. 원유 가격이 일부 후퇴했음에도 불구하고, 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 연준으로 하여금 금리를 더 오래 동결하거나 연내 추가 인상에 나서게 할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커지고 있다. kwonjiun@newspim.com 2026-06-30 11:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동