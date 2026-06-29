[3대 메가프로젝트] 경제 6단체 "미래 성장동력 육성 환영…인프라 지원 적기에 이뤄져야"

AI 핵심 요약beta
- 경제 6단체가 29일 정부 메가프로젝트를 환영했다.
- 반도체·피지컬 AI·데이터센터 육성을 높이 평가했다.
- 기업 투자와 인프라 지원이 필요하다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경제 6단체가 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 추진 계획'에 대해 환영 입장을 밝혔다.
한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 29일 공동성명을 내고 "경제계는 정부가 반도체와 피지컬 인공지능(AI) 등 미래 성장동력을 육성하고, AI 데이터센터 구축을 비롯한 산업 기반 생태계 확충에 국가적 역량을 결집하기로 한 것을 환영한다"고 밝혔다.
이들은 이번 메가프로젝트에 대해 첨단산업에 필수적인 인프라 여건과 지역 성장 잠재력을 함께 살려 국가 핵심 산업 경쟁력 제고와 지역 균형 발전을 동시에 견인하는 청사진이라고 평가했다.
경제 6단체는 반도체와 피지컬 AI, 데이터센터 간 시너지를 극대화하기 위해서는 기업의 과감한 투자와 정부의 적극적인 뒷받침이 필요하다고 강조했다.
이어 "정부는 계획된 기업 투자가 차질 없이 집행될 수 있도록 현장 애로를 세심하게 살피고, 전력·용수·부지 등 필수 인프라와 제도적 기반을 적기에 지원해 줄 것으로 기대한다"고 했다.
또 경제계도 정부의 미래 성장동력 육성 노력에 협력해 혁신과 투자를 이어가고 양질의 일자리 창출에 매진하겠다고 덧붙였다.
kji01@newspim.com