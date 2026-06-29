[3대 메가프로젝트] 삼성, 전국 2655조 투자지도 공개…호남 반도체·충청 HBM·영남 로봇

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평택·용인 반도체 클러스터에 2030조원 투입

호남 425조·충청 140조·영남 60조원 투자 계획

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성이 인공지능(AI) 시대 기술 패러다임 변화에 대응하기 위해 총 2655조원 규모의 국내 투자에 나선다. 평택·용인 반도체 클러스터에 2030조원을 투입하고, AI 반도체·로봇·배터리·정보기술(IT) 부품·소재를 중심으로 호남·충청·영남에 625조원을 투자하는 것이 골자다.

삼성은 29일 최첨단 미래 산업 육성을 위해 총 2655조원을 국내에 투자하겠다고 밝혔다. AI 시대에 상상을 초월한 속도로 바뀌는 기술 패러다임에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다.

삼성은 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에 2030조원을 투자할 방침이다. 이와 함께 AI 반도체, 로봇, 배터리, IT 부품·소재를 중심으로 호남·충청·영남에도 625조원을 투입한다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 29일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령이 주재하는 3대 메가프로젝트 국민보고회를 TV 생중계로 시청하고 있다. 2026.06.29 yeawon2@newspim.com

◆ 호남에 425조원…광주 반도체 클러스터 조성

호남에는 총 425조원이 투입된다. 삼성은 글로벌 최첨단 반도체 클러스터, AI 데이터센터, 미래 에너지 등을 육성하기 위해 호남 투자를 추진한다. 이 가운데 반도체 투자만 400조원 규모다.

삼성전자는 광주에 신규 반도체 팹 건설과 디지털 트윈 기반 혁신 허브 구축을 추진한다. 삼성은 AI 확산으로 반도체 수요가 폭발적으로 늘면서 기흥·화성, 평택, 용인에 이은 차기 반도체 클러스터 조성 시점을 당초 계획보다 앞당길 필요가 있다고 보고 있다.

삼성은 여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 및 양성, 정주 여건 등 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다. 광주 반도체 클러스터가 조성되면 수도권과 함께 국내 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 클러스터 역할을 할 것으로 기대된다.

삼성전자 평택사업장 전경 [사진=삼성전자]

삼성전자는 광주사업장에 스마트가전을 위한 디지털 트윈 기반 혁신 허브 공장도 구축한다. AI 데이터센터에 필요한 히트펌프·공조기 등 생산시설도 갖출 계획이다.

해남에는 최첨단 소버린 AI 인프라를 확보한다. 삼성SDS가 주도하는 컨소시엄은 해남 솔라시도 AI 데이터센터를 건립할 예정이다. 소버린 AI는 해외 빅테크에 대한 의존 없이 한 국가가 주체적으로 개발하고 통제하는 독립적인 AI 생태계를 뜻한다.

솔라시도 AI 데이터센터는 정부 AX(AI Transformation) 지원 헤드쿼터로서 금융, 국방, 공공서비스 인공지능전환(AX)을 지원하고 대학·연구소·기업의 연구개발(R&D) 역량 강화, 산업 피지컬 AI 지원, 연관 산업 생태계 조성 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

삼성물산은 호남에 태양광 발전 설비, 원전 기반 수소 생산시설, 그린수소 R&D를 위한 실증단지 조성에도 투자한다. 전북 고창에는 삼성전자가 글로벌 최첨단 물류센터를 건설할 예정이다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 충청에 140조원…천안·온양 HBM 팹 구축

충청권에는 총 140조원이 투자된다. 삼성은 고대역폭메모리(HBM) 팹, 최첨단 디스플레이, 차세대 배터리, AI 서버용 패키지 기판 등 산업 고도화를 위해 충청권 투자를 확대한다.

삼성전자는 천안·온양에 56조원을 투자해 최첨단 HBM 팹을 구축할 계획이다. HBM은 AI 산업을 구동하는 핵심 메모리로, AI 모델의 학습과 추론에 필수적인 부품으로 꼽힌다.

삼성디스플레이 아산1캠퍼스 전경. [사진=삼성디스플레이]

삼성디스플레이는 아산에 67조원을 투자한다. 폴더블 등 차세대 스마트폰용 디스플레이와 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산기지를 건설한다는 계획이다. 마이크로 디스플레이는 1인치 이하 초소형 고해상도 디스플레이로, 증강현실(AR)·가상현실(VR)·혼합현실(MR) 등 확장현실(XR) 기기의 핵심 부품으로 주목받고 있다.

천안에는 삼성SDI가 차세대 배터리 글로벌 마더 팩토리를 조성한다. 세종에는 삼성전기가 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 라인을 구축한다.

삼성은 충청권을 HBM, 디스플레이, 배터리, 패키지 기판을 아우르는 AI 산업 핵심 부품·소재 거점으로 키운다는 구상이다.

◆ 영남에 60조원…로봇·배터리·기판·조선 거점화

영남에는 총 60조원이 투입된다. 삼성은 주력 제조업에 AX와 로봇전환(RX)을 접목해 기존 제조업을 최첨단 산업으로 전환하고 국가 산업 엔진으로서의 역할을 강화한다는 계획이다.

구미에는 삼성전자가 스마트폰 글로벌 제조의 혁신 허브 역할을 할 마더 팩토리와 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 양산 라인을 구축한다. 삼성SDS는 구미에 AI 데이터센터를 건설할 예정이다.

삼성전기 부산사업장 전경. [사진=삼성전기]

부산에는 삼성전기가 차세대 IT 기기와 전장용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 선도 거점을 구축하고 최첨단 패키지 기판 생산 투자를 확대한다. MLCC는 전자제품 회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 제어하는 핵심 부품이다.

울산에는 삼성SDI가 차세대 전고체 배터리와 에너지저장장치(BESS)에 들어가는 배터리 투자를 확대한다. 거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 건조 거점을 조성한다.

삼성은 이번 투자를 통해 호남은 반도체·소버린 AI·미래 에너지, 충청은 HBM·디스플레이·배터리·패키지 기판, 영남은 로봇·AI 데이터센터·전고체 배터리·조선 거점으로 육성한다. 수도권 반도체 클러스터와 지방 미래 산업 거점을 연결해 대한민국을 글로벌 최첨단 산업 클러스터로 키우겠다는 구상이다.

kji01@newspim.com

다음은 삼성 측에서 배포한 <삼성, 미래 성장 위해 2,655조원 투자> 참고 보도자료 원문이다.

[AI 시대, 상상 초월한 속도의 기술 패러다임 변화에 대응]

□ 삼성, 최첨단 미래 산업 육성 위해 총 2,655조원 국내 투자

- 평택∙용인 반도체 클러스터 등에 2,030조원 투자

- ▲AI 반도체 ▲로봇 ▲배터리 ▲IT 부품∙소재 중심으로 호남∙충청∙영남에 625조원 규모 투자

- 대한민국을 글로벌 최첨단 산업 클러스터로 조성하는 데 기여

[폭발적인 반도체 수요 확대에 조기 대응]

□ ▲글로벌 최첨단 반도체 클러스터 ▲AI 데이터센터 ▲미래 에너지 등 육성 위해 잠재력 풍부한 호남에 총 425조원 투자 계획

① 광주에 삼성전자, ▲신규 반도체 Fab 건설 ▲디지털 트윈 기반 혁신 허브 구축 추진

- ▲기흥∙화성 ▲평택 ▲용인 이후 차기 반도체 클러스터 조기 조성 필요

- 전력, 용수, 인력 확보∙양성 등 인센티브 지원 기대되는 광주를 후보지로 계획

·수도권과 함께 대한민국 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 클러스터 역할 기대

- 스마트가전向 디지털 트윈 기반 혁신 허브, AI 데이터센터 등을 위한 히트펌프∙공조기 생산시설 구축

② 해남에 최첨단 소버린 AI 인프라 확보

- 삼성SDS, 해남 솔라시도 AI 데이터센터 건립

③ 호남에 무탄소 미래 에너지 투자

- 삼성물산, 태양광∙원전수소 생산시설∙그린수소 실증단지 투자

④ 고창에 삼성전자, 글로벌 최첨단 물류 센터 건설

[AI 산업 구동하는 HBM Fab 집중 투자]

□ ▲HBM Fab ▲최첨단 디스플레이 ▲차세대 배터리 ▲AI 서버용 패키지 기판 등 산업의 고도화 위해 충청에 총 140조원 투자

① 천안∙온양에 삼성전자, 최첨단 HBM Fab 구축

② 아산에 삼성디스플레이, 차세대 스마트폰용 디스플레이 및 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산기지 건설

③ 천안에 삼성SDI, 차세대 배터리 글로벌 마더 팩토리 조성

④ 세종에 삼성전기, 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 시설 투자

[AX를 통해 기존 제조업을 최첨단 산업으로 전환]

□ 주력 제조업에 AX∙RX 접목해 국가 산업 엔진 역할 강화…영남에 총 60조원 투자

① 구미에 삼성전자 휴머노이드 로봇 라인∙삼성SDS AI 데이터센터 건설

② 부산에 삼성전기, MLCC 및 최첨단 AI 패키지 기판 라인 구축

③ 울산에 삼성SDI, 전고체 배터리 마더 팩토리 조성

④ 거제에 삼성중공업, 최첨단 고부가가치선 건조 거점 구축

□ 삼성은 29일, 최첨단 미래산업 육성을 위해 총 2,655조원을 국내에 투자하겠다고 밝혔음

- AI시대, 상상을 초월한 속도의 기술 패러다임 변화에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 것임

삼성은 평택캠퍼스 및 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성 등에 2,030조원을 투자할 방침임

▲AI 반도체 ▲로봇 ▲배터리 ▲정보기술(IT) 부품∙소재 중심으로 호남∙충청∙영남에도 625조원을 투자할 계획임

- 삼성의 투자는 대한민국을 글로벌 최첨단 클러스터로 조성하는 데 기여할 전망임

[폭발적인 반도체 수요 확대에 조기 대응]

□ 삼성은 ▲글로벌 최첨단 반도체 클러스터 ▲AI 데이터센터 ▲미래 에너지 등을 육성하기 위해 잠재력이 풍부한 호남에 총 425조원(반도체 400조원)을 투자할 계획임

① 광주에 삼성전자, ▲신규 반도체 Fab 건설 ▲디지털 트윈 기반 혁신 허브 구축 추진

- 광주에 '글로벌 최첨단 반도체 클러스터'를 조성하는 것은 폭발적으로 증가하는 반도체 수요에 대응하기 위해서임

- 삼성은 기흥∙화성, 평택, 용인 이후 차기 반도체 클러스터를 당초 예정보다 앞당겨 조성해야 할 상황임

- 여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 및 양성, 정주 여건 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있음

광주 반도체 클러스터가 조성되면 수도권과 함께 대한민국 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 클러스터가 될 것으로 기대됨

- 삼성전자는 또 광주사업장에 스마트가전을 위한 디지털 트윈 기반의 혁신 허브 공장을 구축하고, AI 데이터센터에 필요한 히트펌프∙공조기 등 생산 시설도 갖출 계획임

② 해남에 최첨단 소버린 AI 인프라 확보

- 삼성SDS는 미래 기술의 패권 경쟁 속에서 최첨단 소버린 AI 인프라 확보에 나설 방침임

소버린 AI는 해외 빅테크에 대한 의존 없이 한 국가가 주체적으로 개발하고 통제하는 독립적인 AI 생태계임

- 삼성SDS가 주도하는 컨소시엄은 소버린 AI 인프라 확보를 위해 해남 솔라시도 AI 데이터센터를 건립할 예정임

·솔라시도 AI 데이터센터는 ▲정부 AX(AI Transformation) 지원 헤드쿼터로서 금융, 국방, 공공서비스 AX 지원 ▲대학∙연구소∙기업 연구개발(R&D) 역량 강화 ▲산업 피지컬AI 지원 ▲연관 산업 생태계 생성 거점 역할을 할 것으로 기대됨

③ 호남에 무탄소 미래 에너지 투자

- 삼성은 호남의 무탄소 미래 에너지 확보를 위해 집중 투자할 계획임

- 삼성물산은 호남에 태양광 발전 설비, 원전 기반 수소 생산시설, 그린수소 R&D를 위한 실증단지 조성에도 투자할 예정임

④ 전북 고창에는 삼성전자가 글로벌 최첨단 물류 센터를 건설할 예정임

[AI 산업 구동하는 HBM Fab 집중 투자]

□ 삼성은 ▲HBM Fab ▲최첨단 디스플레이 ▲차세대 배터리 ▲AI 서버용 패키지 기판 등 산업을 고도화하기 위해 충청에 총 140조원을 투자할 계획임

① 천안∙온양에는 삼성전자가 최첨단 HBM Fab을 구축할 계획임(56조원)

② 아산에는 삼성디스플레이가 폴더블 등 차세대 스마트폰용 디스플레이와 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산 기지를 건설할 계획임(67조원)

- 마이크로 디스플레이는 1인치 이하 초소형 고해상도 디스플레이이며 AI 시대와 함께 본격적으로 성장할 증강현실(AR) 및 가상현실(VR), 혼합현실(MR) 등 몰입형 기술(XR) 기기의 핵심 부품으로 주목받고 있음

③ 천안에는 삼성SDI가 차세대 배터리의 글로벌 마더 팩토리를 조성할 계획임

④ 세종에는 삼성전기가 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 라인을 구축할 예정임

[AX를 통해 기존 제조업을 최첨단 산업으로 전환]

□ 삼성은 주력 제조업에 AX∙RX(Robot Transformation)를 접목, 국가 산업 엔진으로서의 역할을 강화하기 위해 영남에 총 60조원을 투자할 예정임

① 구미에는 ▲삼성전자가 스마트폰 글로벌 제조의 혁신 허브 역할을 할 마더 팩토리와 함께 피지컬AI∙휴머노이드 로봇 양산 라인을 구축하고 ▲삼성SDS가 AI 데이터센터를 건설할 계획임

② 부산에는 삼성전기가 차세대 IT 기기 및 전장용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 선도 거점과 최첨단 패키지 기판 생산 투자를 확대할 계획임

③ 울산에는 삼성SDI가 차세대 전고체 배터리와 에너지 저장장치(BESS)에 들어가는 배터리 투자를 확대하겠음

④ 거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 건조 거점을 조성할 계획임