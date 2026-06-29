[3대 메가프로젝트] 최태원 "AIDC·반도체 총 2100조 투자...서남권에 400조"

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메모리 반도체 수요 증가 문제 지적

서남권에 400조원 투자해 새로운 클러스터 조성



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK그룹이 반도체 공급을 대폭 확대하기 위해 오는 2045년 예정이었던 용인 클러스터 공사의 완공을 12년 앞당긴다.

최태원 SK그룹 회장은 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 "AI 성능과 사용이 계속 늘어난다면 메모리 반도체 수요도 기하급수적으로 늘어나게 된다"라며 "이미 반도체 시장은 극심한 공급 부족으로 앞으로 부족 상태는 더욱 심해질 것"이라고 지적했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(앞쪽) 삼성전자 회장, 최태원(뒤쪽) SK그룹 회장과 함께 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV]

최 회장은 "지나친 공급 부족은 가격 상승과 더불어 미래 시장을 축소시키는 우려가 있다"라며 "이에 반도체 공급을 대폭적으로 더 늘려야겠다"고 말했다.

최 회장은 "SK하이닉스는 증가하는 메모리 수요를 대응하기 위해 2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터의 계획을 12년 앞당기기로 했다"라며 "D램 증산을 위해 용인에 약 600조원, 낸드 증산을 위해 청주에 100조원 정도의 투자를 앞당겨서 실시하도록 할 것"이라고 강조했다.

여기에 더해 SK하이닉스는 서남권에 400조원을 투자해 새로운 클러스터를 조성한다는 계획이다.

최 회장은 "AI 데이터 센터 프로젝트에 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 한 1100조원 투자를 계획하고 있다"라며 "시장의 수요를 관측해 투자를 집행하겠지만 오늘까지 보이는 수요는 견조하며 투자가 계속된다고 하더라도 여전히 공급 부족을 해소하기는 어렵다. 향후 10년을 보면서 평균 100조원 이상의 국내 투자를 계속해서 집행하도록 할 것"이라고 전했다.

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