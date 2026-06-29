[3대 메가프로젝트] 李대통령 "민간 역량 기대 이상…기업이 잘돼야 나라가 잘돼"

청와대서 국민보고회…"정부·민간 협업으로 새로운 미래 창출"

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 이재명 대통령은 29일 "정부가 생각한 것 이상으로 민간의 역량이 성장하고 팽창해 왔다"며 "대체불가 대한민국을 꼭 함께 만들겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회' 마무리 발언에서 "오늘 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장의 발표와 기업인 여러분의 의견을 들어본 바로는 대한민국이 역시 위대한 나라라는 생각이 든다"며 "아무것도 없던 파괴된 나라가 교육과 노력을 통해 경제적, 정치적, 문화적으로 세계가 인정하는 선도적 국가로 자리잡았다"고 평가했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 함께 대한민국의 대도약을 위한 파이팅을 외치고 있다. [사진=KTV]

이어 "기업인들과 노동자들의 협업으로 대한민국이 세계적으로 인정받는 나라가 됐지만, 이제 새로운 기회를 맞아 정부와 민간이 힘을 합쳐 전혀 이때까지 상상하지 못한 새로운 미래를 만들어갈 수 있겠다는 자신감도 생긴다"고 말했다.

이 대통령은 "제가 국가균형발전을 국가의 핵심과제로 설정하고 수도권 과밀 완화, 지방균형발전, 지역투자를 위해 꽤 오랫동안 노력해왔지만, (기업들이) 기대했던 수준보다 높은 목표를 설정해 줘서 놀랐다"며 "'우리의 역량이 이 정도까지 되는구나' 하는 생각이 들었다"고 강조했다.

또 "대한민국 국민을 대표해서 여러분의 헌신과 기여에 다시 한 번 감사드린다"며 "과거의 한때 그랬던 것처럼 공수표가 되지 않고, 실질적인 계획으로 제대로 집행될 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 29일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령이 주재하는 3대 메가프로젝트 국민보고회를 TV 생중계로 시청하고 있다. 2026.06.29 yeawon2@newspim.com

이 대통령은 아울러 "현장에서 겪는 많은 어려움들을 합리적으로 해결해 나가도록 하겠다"며 "기업이 잘돼야 나라가 잘되고, 나라가 잘돼야 기업도 잘된다. 노동자가 잘돼야 기업도 잘되고 기업이 잘돼야 노동자도 잘된다"면서 "모두가 힘을 합쳐 우리가 겪고 있는 많은 어려움을 이겨내고 희망과 기회가 넘치는 새로운 대한민국을 만들겠다"고 했다.

이 회장은 이날 서남권 제2 반도체 클러스터 조성을 공식화하고, 새로운 반도체 단지 후보지로 광주를 검토하고, 고대역폭메모리(HBM)는 천안, 온양 등 충청권에, 인공지능(AI) 데이터센터와 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠다는 계획을 밝혔다.

최 회장은 "서남권에 400조 원 투자해서 새로운 반도체 클러스터를 조성할 것"이라며 "종합적으로 보면 AI 데이터센터에 약 1000조 원, 반도체 확장 프로젝트에 약 1100조 원을 계획하고 있다"고 밝혔다.

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