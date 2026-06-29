[3대 메가프로젝트] 李 "반도체·AI·데이터센터 삼각축, 초격차 강국 도약…靑 담당관 직접 챙길 것"

"역사상 가장 큰 성과"…기업 결단에 사의

"'서남권' 풍부한 자원, 거대한 기회 될 것"

세제 혜택·인프라 구축, 정부 전폭 지원

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 이재명 대통령은 29일 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터를 중심으로 '한국형 AI 생태계 구축'에 정부와 민간의 역량을 총결집하겠다고 선언했다.

특히 이 대통령은 청와대에 3대 메가프로젝트를 직접 관할하는 담당관을 두고 신속한 집행을 직접 챙기겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회' 모두발언에서 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "역사상 가장 큰 성과"…기업 결단에 사의

이 대통령은 먼저 "대통령직을 수행하면서 나름 성실히 해왔고 작은 성과들도 있었다고 자부하지만, 오늘 발표는 국가 역량을 대대적으로 투자하고, 지방정부의 역량을 최대한 동원해 새로운 가능성, 새로운 미래를 열게 됐다는 자부심이 있다"며 "지금까지 이뤄낸 많은 일 중 이번 성과가 가장 큰 국민적·역사적 성과"라고 평가했다.

이어 보고회에 참석한 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장을 비롯한 산업계 전반에 감사를 표하며, "여러분들이 만들어낸 이 거대한 대전환의 결단을 정부가 전적으로 잘 지원하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "국정 2년 차 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 '대체 불가 대한민국'의 꿈이 시작되는 한 해로 꼭 만들겠다"고 포부를 전했다.

이재명(가운데) 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용(앞쪽) 삼성전자 회장, 최태원(뒤쪽) SK그룹 회장과 함께 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ '반도체·피지컬 AI·데이터센터' 삼각축으로 속도전

이 대통령은 세계 경제 지형이 AI로 재편되는 상황에서 초격차 산업 강국으로의 대도약을 이루려면 '속도전'이 핵심이라고 꼽았다.

이 대통령은 "AI 대항해 시대, AI 신대륙을 선점하고자 하는 미국과 중국을 포함한 주요국들이 사활을 건 경쟁을 벌이고 있는 상황"이라며 "천문학적 규모의 기업 투자 그리고 정부 지원이 어우러진 국가 대항전이 펼쳐지고 있다"고 짚었다.

아울러 "글로벌 AI 전쟁은 총력전인 동시에 국지전이기도 하다. 연산과 출원을 담당하는 반도체, 또 대규모 데이터를 처리하는 AI 데이터센터, AI를 현실에서 구현할 피지컬 AI, 전력, 용수 등 기초 인프라까지 국가적 대경쟁의 전선이 무한히 확대되고 있다"며 "눈 깜짝할 사이에 페이지가 넘어가는 시대가 열리고 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "오직 속도전만이 살 길"이라며 "어떤 나라보다 빠른 속도로 AI의 핵심 요소를 확보해야 한다"고 힘줘 말했다.

그러면서 기존 용인·평택 용지는 전력과 용수 측면에서 한계에 다다랐다고 지적하며, 예정된 일정보다 속도를 대폭 앞당겨 생산공정 구축을 완료해야 한다고 주문했다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 균형발전이 곧 생존 전략…풍부한 자원 갖춘 '서남권' 주목

이 대통령이 추구하는 핵심 전략은 '지방 분산형 투자'와 '국가 균형 발전'이다.

이 대통령은 과거 산업화 시기의 수도권과 영남을 중심으로 한 집중 정책이 성장에는 유용했으나, 현재는 수도권 폭발과 지방 소멸이라는 비효율을 낳았다고 지적했다.

이 대통령은 "이제는 바꿔야 한다. 국가 균형 발전은 대한민국의 핵심 생존 전략"이라며 "용수와 신재생 에너지가 풍부하고 안정적인 전력 공급이 가능한 서남해안 일대(호남 지역) 등이 새로운 용지로서 거대한 기회가 될 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 특히 기업의 이윤 추구와 국가의 균형 발전이라는 양대 가치를 맞출 수 있도록 세제 혜택과 인프라 구축 등 전폭적인 정부 지원을 아끼지 않겠다고 공언했다.

이 대통령은 "정부의 지원을 통해서 인프라를 구축하고, 또 세제 지원이나 기타 가능한 모든 지원들을 통해서 지역을 선택하는 것이 기업 활동에 훨씬 더 유리하다는 판단을 할 수 있게 만드는 것, 그게 바로 정부가 해야 할 일"이라고 강조했다.

이 대통령은 "이 자리에 모인 공직자들과 기업인들 그리고 각계 전문가들과 함께 지역이 주도해 세계로 뻗어나가는 한국형 AI 산업혁명을 완수하겠다"고 피력했다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ "기업에 손실 강요 안 해"…광주·전남 통합 지원금 최대 20조 원 투자

일각에서 제기하는 '기업에 지방 투자 압박' 우려에는 명확히 선을 그었다. 이 대통령은 "기업들에 손실과 위험을 강요하며 국가적 필요를 관철하는 것이 아니라 기업이 손해 보지 않고 더 나은 전망을 갖고 투자할 수 있도록 정부 역량을 대대적으로 투여하겠다"고 했다.

대규모 산업 벨트 구축에 필요한 재원과 관련해서는 지자체와 긴밀한 협조 체계를 구축하기로 했다. 이 대통령은 "정부 힘만으로는 한계가 있어 지방정부의 연계가 필요한데, 다행히 광주·전남 지역은 통합에 따른 지원금 중 적게는 5조 원에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수 있다는 입장"이라며 "(정부가 할 수 있는) 판단과 행동의 여지가 매우 크다"고 설명했다.

이 대통령은 "정부는 법과 정책 정비 등 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않겠다"며 "여기 모인 모두가 원팀이 돼 새로운 대도약을 이끌어내자"고 당부했다.

the13ook@newspim.com