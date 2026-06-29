李대통령, 오늘 3대 메가프로젝트 투자계획 발표…반도체·피지컬AI·데이터센터

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이재용·최태원 직접 투자계획 발표

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 한국형 인공지능(AI) 산업혁명을 위한 대규모 투자계획을 발표한다.

청와대는 이날 청와대 영빈관에서 '회복을 넘어 대도약으로, 초격차 대한민국'이라는 슬로건 아래 정부 부처와 삼성전자, SK, LG전자, 퓨리오사, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 3대 메가프로젝트 분야의 주요 기업과 전문가를 포함한 관계자 100여 명이 참석한 가운데 국민보고회를 연다고 밝혔다.

이재명 대통령(오른쪽)이 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

3대 메가프로젝트는 ▲반도체 ▲피지컬 AI ▲AI 데이터센터로 구성돼 있다. 회의에서는 3대 메가프로젝트에 대한 기업들의 투자계획과 정부 지원방안을 공개하고 성과 창출 방안을 논의한다.

보고회는 우선 이 대통령의 모두발언에 이어 김정관 산업통상부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 반도체, 피지컬AI, AI데이터센터 등 3대 메가 프로젝트 계획을 구체적으로 발표한다.

또 김성환 기후에너지환경부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 이를 뒷받침하는 전력·용수 공급방안과 거점도시 조성방안을 제시한다.

이어 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 그룹 지방투자 계획을 발표한 후 모든 참석자들이 참여하는 토론이 진행된다.

이재명 대통령(왼쪽)과 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌DB]

삼성전자와 SK가 추진하는 투자 계획은 호남 반도체 클러스터 조성과 충청·영남·인천을 아우르는 대규모 투자 구상을 검토하는 것으로 알려졌다. 반도체를 중심으로 디스플레이, 배터리, 전자부품, 바이오 등 그룹 핵심 사업 역량을 지역별 산업 고도화와 연결하는 방안이 거론된다. 투자 액수는 10년간 총 1000조 원을 웃돌 것이라는 전망이 나온다.

이 대통령은 앞서 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에서 '3대 메가프로젝트'와 관련해 "정부가 도로, 용수, 전력, 인력, 문화, 교육, 주거 등 정주여건과 기반시설을 과감하고 충분하게 지원해 준다면 호남은 세계적인 반도체 생산 중심도시가 될 것"이라고 자신했다.

the13ook@newspim.com