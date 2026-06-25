최태원·이재용 연쇄회동 李대통령, 29일 '메가프로젝트 국민보고회'

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균형발전·첨단산업 육성 전략 발표

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 지역균형발전을 도모할 첨단산업 육성 전략을 발표한다.

청와대는 25일 "이 대통령은 청와대에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 주재할 예정"이라고 밝혔다.

이재명 대통령(오른쪽)이 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이 대통령은 이날 오후 이재용 삼성전자 회장과 비공개 회동을 하면서 지역 투자 현안을 논의한 것으로 알려졌다.

이 대통령은 또 앞서 지난 19일에는 최태원 SK그룹 회장과도 단독 면담을 가진 것으로 전해졌다.

국민보고회에서는 제2의 지방 반도체 클러스터 계획이 공개될 전망이다. 삼성전자와 SK는 400조 원 규모의 호남 반도체 투자 계획을 준비 중이다.

김용범 청와대 정책실장은 전날 열린 관훈클럽 토론회에서 "제2의 지방 반도체 클러스터 논의가 마무리 단계에 와 있다"며 "확정이 되면 기업들과 부처가 모여 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다"고 언급했다.

이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 열린 39차 수석보좌관회의 모두발언에서 "수도권의 기간 핵심 인프라는 그대로 고도화해 나가고, 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업 경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 윈윈하는 '모두의 성장 시대'를 반드시 열어가야 한다"며 "이에 관한 구체적인 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정"이라고 했다.

the13ook@newspim.com