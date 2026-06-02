李대통령 "임기 2년차, 국정 속도 높여 4년을 8년처럼"…민생 개선·첨단산업 육성

"수출 비롯 핵심 지표 개선 성과, 민생 전반 확산에 주력"

"첨단 산업 육성 박차…지역균형발전 속도감 있게 추진"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 임기 2년 차에는 민생 개선, 첨단 산업 육성, 지역 균형 발전에 더욱 힘을 쏟겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 24회 국무회의 겸 11차 비상경제점검회의 자리에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "이제 곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶의 실질적인 변화를 더 크게 만들고 더 속도를 높이고 더 폭을 넓혀 가야 되겠다"고 강조했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "우선 수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다"며 "인공지능(AI) 혁명과 에너지 전환을 가속화할 물적·제도적 기반을 튼튼하게 만들고 반도체뿐 아니라 로봇과 방산 등 다른 첨단 산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제 강국의 문도 활짝 열어 가야겠다"고 말했다.

임기 초부터 강조해 온 지역 균형 발전과 국토 대전환에 대해 이 대통령은 "대한민국의 생존 전략"이라며 "속도감 있게 추진하고 양극화 완화를 위한 효과적인 대안을 마련해서 모두의 성장을 향해 나아가야 한다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 "우리 역량과 잠재력을 적극적으로 활용해서 국제 사회에서 책임 있는 역할을 담당하는 글로벌 외교·안보 강국의 위상을 한층 강화하겠다"고 약속했다.

집권 초기를 돌아보며 이 대통령은 "내란에 따른 정치·사회적 충격과 민생·경제의 혼란, 국제 질서의 격변이라는 어려움 속에서 임기가 시작됐다"며 "그럼에도 불구하고 국민 여러분의 성원과 공직자들의 헌신에 힘입어서 그런 위기를 잘 넘어왔다"고 밝혔다.

이 대통령은 "그 결과로 대한민국의 정상화와 회복, 나아가 대도약의 발판도 튼튼하게 놓이고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로 4년 동안 국정 속도를 2배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만 8년처럼 일할 수 있다"며 "임기를 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말을 다시 한 번 새긴다. 언제나 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

pcjay@newspim.com