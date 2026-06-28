삼성, 전국 첨단산업 거점 키운다…호남 반도체·충청 소재부품 축

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3대 메가 프로젝트 보고회서 중장기 투자 구상 윤곽

영남 제조·인천 바이오까지 지역별 성장 전략 주목

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 충청·영남·인천 등 전국 주요 사업장을 아우르는 대규모 투자 구상을 검토하는 것으로 알려졌다. 반도체를 중심으로 디스플레이, 배터리, 전자부품, 바이오 등 그룹 핵심 사업 역량을 지역별 산업 고도화와 연결하는 방안이 거론된다.

28일 정부와 업계에 따르면 삼성전자는 오는 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민 보고회'를 계기로 중장기 국내 투자 계획을 내놓을 가능성이 있다.

이번 계획에는 호남권 반도체 클러스터 조성과 충청권 반도체 생태계 고도화, 영남권 첨단 제조 투자 확대, 인천 바이오 투자 등이 포함될 것으로 전망된다.

이재명 대통령(오른쪽)이 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 충청권, 소재·부품 생태계 고도화

충청권 투자는 삼성전자 온양캠퍼스 중심의 반도체 패키징 확대를 넘어 소재·부품 산업 생태계 강화에 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

삼성디스플레이는 아산·천안캠퍼스를 기반으로 유기발광다이오드(OLED)와 차세대 디스플레이 투자를 확대할 가능성이 거론된다. 삼성SDI 천안사업장은 차세대 모빌리티와 피지컬 인공지능(AI) 시장 성장에 맞춰 소형·자동차용 배터리 생산 확대가 예상된다.

삼성전기 세종사업장도 고부가 반도체 기판 생산능력 확대를 위한 투자 후보지로 꼽힌다. 이재용 삼성전자 회장이 다음달 삼성디스플레이 아산캠퍼스를 찾아 충청권 투자 비전을 직접 밝힐 수 있다는 관측도 나온다.

◆ 영남·인천도 첨단 제조 거점으로

영남권에서는 삼성전자 구미사업장과 삼성전기 부산사업장, 삼성SDI 울산사업장이 투자 거점으로 거론된다.

삼성전자는 구미사업장을 중심으로 모바일·가전 제조 분야의 AI 제조 경쟁력을 높이는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 삼성전기는 부산사업장에서 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 반도체 기판 생산 확대를 추진할 가능성이 있다.

삼성SDI 울산사업장은 AI 인프라 확대에 따라 수요가 늘고 있는 에너지저장장치(ESS) 생산 설비 확장 후보로 꼽힌다. 인천에서는 삼성바이오로직스가 바이오 산업을 '제2의 반도체'로 키우는 전략에 맞춰 미래 투자에 나설 가능성이 제기된다.

호남권에서는 후공정과 전공정을 아우르는 반도체 클러스터 조성 방안이 거론된다. 업계에서는 반도체 팹과 협력업체 생태계, 전력·용수 인프라까지 고려할 경우 투자 규모와 파급 효과가 상당할 것으로 보고 있다.

kji01@newspim.com