용인 다음은 호남·충청?...삼성·SK, 반도체 신규 투자 검토

정부·여권 중심 지방 투자 방안 검토…호남·충청 신규 거점 부상

HBM 시대 핵심 된 패키징 시설 유력…광주·청주 등 후보지 거론

AI 반도체 호황에 추가 생산거점 필요성 확대…삼성·SK는 "미정"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부와 여권을 중심으로 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산·후공정 시설을 호남과 충청권으로 확대하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 인공지능(AI) 반도체 호황으로 추가 생산거점 확보 필요성이 커진 가운데 이재명 정부의 국가균형발전 기조와 맞물려 지방 반도체 클러스터 조성 논의가 수면 위로 떠오르고 있다.

9일 정치권과 산업계에 따르면 정부와 여권 안팎에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 향후 신규 반도체 투자 일부를 호남권과 충청권에 배치하는 방안을 논의하고 있다는 관측이 제기되고 있다. 아직 구체적인 투자 계획이 확정된 것은 아니지만, 반도체 산업의 성장 과실을 지역과 공유해야 한다는 요구가 커지면서 관련 논의가 본격화되고 있다는 평가다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 [사진=뉴스핌DB]

특히 이재명 대통령이 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 대규모 국가 성장 프로젝트를 조만간 공개하겠다고 밝힌 이후 재계에서는 첨단산업 투자 계획이 포함될 수 있다는 전망이 나온다. 이달 말 예정된 주요 그룹 총수들과의 간담회에서 관련 구상이 일부 공개될 가능성도 거론된다.

현재 가장 유력하게 언급되는 분야는 반도체 패키징 시설이다. 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 메모리 시장이 급성장하면서 패키징 기술이 반도체 경쟁력의 핵심 요소로 떠오른 만큼 기업들이 후공정 생산능력 확대에 나설 필요성이 커졌기 때문이다.

호남권에서는 광주가 주요 후보지로 거론된다. 지역 차원의 반도체 패키징 산업 육성을 추진하고 있는 광주는 기존 산업 생태계를 활용할 수 있다는 점이 장점으로 평가된다.

재생에너지 확보 측면도 변수다. 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 자원이 풍부한 호남권은 전력 수요가 큰 반도체 산업과의 연계 가능성이 꾸준히 제기돼 왔다. 최근 새만금을 중심으로 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단 제조업 프로젝트가 추진되는 점 역시 투자 매력도를 높이는 요소로 꼽힌다.

충청권 역시 유력한 선택지다. 삼성전자는 천안·아산 일대에 반도체 패키징 인프라를 보유하고 있으며 SK하이닉스는 청주를 핵심 생산 거점으로 운영하고 있다. SK하이닉스가 청주에 대규모 첨단 패키징 시설 투자 계획을 발표한 만큼 후속 투자 가능성도 거론된다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

일부에서는 단순 패키징 시설을 넘어 생산 공정 일부를 담당하는 신규 팹 건설 가능성도 제기한다. 다만 업계에서는 대규모 전공정 팹보다는 상대적으로 투자 부담이 적은 후공정 시설이 우선 검토될 가능성이 높다고 보고 있다.

기업들의 중장기 투자 수요도 이러한 관측에 힘을 싣는다. 삼성전자와 SK하이닉스는 현재 용인 반도체 클러스터를 중심으로 생산시설을 확대하고 있지만 장기적으로 추가 부지 확보가 필요한 상황이다. 최근 AI 산업 확산으로 메모리 반도체 수요가 급증하면서 신규 생산 거점을 미리 검토해야 한다는 필요성도 커지고 있다.

다만 실제 투자 여부와 규모는 아직 불확실하다. 삼성전자와 SK하이닉스는 관련 논의에 대해 "정해진 바 없다"는 입장을 유지하고 있으며 정부 역시 투자 계획은 기업의 경영 판단 사항이라는 원론적 입장을 내놓고 있다.

업계 관계자는 "반도체 산업의 성장세와 국가균형발전 정책이 맞물리면서 지방 투자 가능성이 꾸준히 거론되고 있다"며 "다만 투자 대상이 패키징 시설인지, 생산 공장을 포함한 대규모 클러스터인지에 따라 경제적 파급효과는 크게 달라질 수 있다"고 말했다.

syu@newspim.com