[AI MY 증시전망] 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 상장…반도체 변동성 확대 국면

코스피 7800 저항·7400 지지 구간

삼전·하이닉스 수급이 지수 방향 결정

단일종목 레버리지 ETF·ETN 18종 상장 예정

금융당국 "하루 최대 60% 손실 가능"

* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.



질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN) 상장을 앞두고 반도체 대형주 중심의 변동성이 한층 확대될 수 있는 국면에서 국내 증시는 탄력적 대응이 필요한 장세를 이어갈 전망이다.

뉴스핌 AI 도구 분석에 따르면 최근 코스피는 삼성전자·SK하이닉스가 동반 상승하는 날에는 7800선 위 연중 최고 수준에서 마감한 반면 두 종목이 동반 하락하는 날에는 7470선까지 밀리는 패턴을 반복하고 있다. AI는 코스피의 방향성과 강도가 사실상 두 반도체 대형주 흐름에 의해 결정되는 장세가 지속되고 있다고 진단했다.

여기에 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF·ETN 상장이 새로운 변수로 부상했다. 한국거래소에 따르면 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 한 ETF 16종과 ETN 2종이 상장될 예정이다. 해당 상품은 두 종목 주가의 일간 변동률을 ±2배로 추종하는 구조다. 금융위원회와 금융감독원은 하루 최대 60% 수준의 손실이 발생할 수 있다며 개인투자자에게 신중한 투자를 당부했다. AI는 이들 상품 상장으로 반도체주와 코스피 전반의 변동성이 추가로 확대될 수 있다고 내다봤다.

[게티이미지뱅크]

AI는 이날 시장이 ▲삼성전자·SK하이닉스 시가 갭 및 장중 수급 ▲레버리지·인버스 포지션 공방 ▲프로그램 매매 흐름 ▲나스닥·필라델피아 반도체지수 동향 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 코스피 7800선 안팎에서는 차익실현 매물이 반복적으로 출회되고 7400선 근처에서는 반도체 중심의 저가 매수세가 유입되는 구간으로 인식되고 있다는 분석이다.

코스닥은 2차전지·AI 반도체 장비·바이오 등 성장주 비중이 높은 특성상 금리·환율 변화와 나스닥·필라델피아 반도체지수 움직임에 더 민감하게 반응할 것으로 전망했다. AI는 코스피가 1% 내외로 흔들릴 때 코스닥은 2% 안팎으로 오르내릴 수 있는 구간인 만큼 변동성 확대에 대비한 접근이 필요하다고 진단했다.

dconnect@newspim.com