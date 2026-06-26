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'호남 팹·충청 패키징' 대규모 투자 예고…정치권 '지역 갈등·정쟁' 변질

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  • 정부가 26일 제2반도체 클러스터 논의를 본격화했다.
  • TK 정치권은 구미 배제라며 입지 기준 공개를 요구했다.
  • 호남·충청권 투자 구상에 지역 갈등이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부·삼성전자·SK하이닉스 의도 무관하게
대구·경북 정치권 중심 '소외론' 갈등 고조

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 수도권 외 지방 제2반도체 클러스터 조성 논의를 본격화하는 가운데 대구·경북(TK) 정치권을 중심으로 소외론이 커지고 있다.

호남권에는 반도체 팹, 충청권에는 패키징 허브 등 투자 구상이 거론되는 반면 구미 국가산업단지를 중심으로 반도체 소재·부품·장비 기반을 갖춘 TK는 이러한 논의에서 비켜서 있다는 지적이다.

지방주도성장을 국정과제로 내건 이재명 정부에서 TK가 빠진 채 호남과 충청권에만 천문학적 규모의 미래 산업 투자가 추진될 것으로 예상된다. 정부와 삼성전자, SK하이닉스의 의도와 무관히 지역 갈등과 여야 정쟁의 국면으로 변질됐다는 평가다. 

삼성전자(왼쪽)와 SK하이닉스 캠퍼스 모습 [사진=뉴스핌 DB]

◆ TK, 호남·충청 반도체 구상에 반발…"정책 결정 과정 공개하라"

김용범 청와대 정책실장은 지난 24일 관훈토론회에서 제2 반도체 클러스터 조성 논의와 관련해 마무리 단계에 접어들었다는 취지로 설명했다. 반도체 수요 증가로 예정된 설비 투자를 앞당겨야 하는 상황에서 수도권은 부지와 전력, 용수 문제로 추가 확장에 한계가 있다는 점도 언급했다.

정부는 기존 용인 반도체 클러스터를 지방으로 이전하는 것이 아니라 수요 증가에 대응하기 위한 추가 지방 클러스터가 필요하다는 입장이다. 현재 호남·충청권에는 전공정 팹과 후공정 패키징을 포함한 반도체 클러스터 투자 방안이 검토되는 것으로 알려졌다.

이 같은 구상에 대구·경북 정치권은 반발하고 있다. 호남·충청권이 반도체 투자 후보지로 먼저 거론되는 가운데, 구미 국가산단과 지역 소부장 기반이 정부 구상에 충분히 반영되지 않고 있다는 것이다.

대구·경북 정치권은 구미 국가산업단지를 반도체 입지 경쟁력의 핵심 근거로 들고 있다. 구미는 전자산업 거점으로 성장해 온 지역이고, 대구·경북 의원들은 구미 국가산단을 중심으로 반도체 소재·부품·장비 산업과 첨단 제조 역량이 축적돼 있다는 설명이다.

정부가 다음주 호남권 반도체 투자 계획을 발표할 것으로 알려진 가운데 TK 정치권은 입지 선정 기준과 정책 결정 과정 공개를 요구하고 있다.

국민의힘 대구·경북 의원들은 지난 25일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 반도체 입지 선정이 정치 논리가 아닌 산업 경쟁력에 따라 이뤄져야 한다고 밝혔다.

이들은 반도체 산업이 대한민국의 미래가 걸린 국가 전략산업인 만큼 인력과 전력, 용수, 연구개발 역량, 공급망, 물류체계, 기업 생태계 등 경제성과 산업 논리에 따라 입지가 결정돼야 한다고 강조했다.

그러면서 정부에 반도체 클러스터 정책 결정 과정의 투명한 공개와 민간 기업 투자 판단에 대한 정치적 개입 차단, 경제성과 산업 경쟁력 원칙에 따른 국가전략산업 추진 등을 요구했다.

이인선 국민의힘 의원 등 TK 지역 의원들이 국회 소통관에서 '광주전남권 제2국가 반도체 클러스터 추진' 관련 기자회견을 열고 "해당 사업의 정치적 고려 아닌 산업 논리로 결정할 것"을 촉구하고 있다. [사진=이인선 의원실]

◆ "구미는 이미 준비 마쳤는데…정치 논리로 국가 명운 결정 안 돼"

대구·경북 의원들은 지역 산업 기반도 내세웠다. 이들은 대구·경북이 구미 국가산업단지를 중심으로 반도체 소재·부품·장비 산업의 핵심 거점이자 첨단 제조 역량을 갖춘 지역이라고 설명했다. 또 로봇산업과 미래차, ABB(AI·빅데이터·블록체인), 반도체 소재·부품 산업을 중심으로 미래 첨단산업 생태계를 구축해 왔다고 밝혔다.

대구·경북에 지역구를 둔 한 국민의힘 의원은 "구미는 산업적으로나 제도적으로 이미 반도체 거점 지역으로 준비돼 왔다"며 "전력과 용지, 업체, 인프라가 고루 갖춰져 있어야 하는데 이를 정치 논리로 결정하려는 것 아니냐"고 말했다.

또 다른 대구·경북 의원도 "구미는 전자공단으로서 입지와 인프라가 갖춰져 있고, 대구와 구미 인근에도 전자 관련 산업들이 구축돼 있다"며 "전력 문제 등을 보면 호남보다 대구·경북이 더 우수한 입지일 것"이라고 주장했다.

그는 "국가의 명운이 걸린 사안이자 국가전략산업 입지를 선정하는 일"이라며 "기업이 입지 조건을 판단해야지 정치 논리로 결정해서는 감당하기 어렵다"고 말했다.

이 의원은 향후 대응과 관련해 "대구·경북 의원들은 전날 청와대도 다녀왔고, 당 차원에서도 반도체 관련 전문가 토론회를 하고 있다"며 "그런 과정을 거쳐 당의 입장도 정리될 것"고 설명했다.

PK 지역 한 국민의힘 의원은 "인력도, 에너지도, 용수도 충분하지 않은 곳에 국가 기간산업을 배치하려는 것은 다분히 정치적"이라며 "경제를 선거와 연결해서는 안 된다"고 말했다.

이 의원은 "울산에는 새울 원전이 있고 동해안에는 고리·월성 등 원전 기반이 있다"며 "전력이 풍부하고 저가 전기를 공급할 수 있는 쪽을 검토하는 것이 상식"이라고 말했다.

oneway@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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