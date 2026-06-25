윤상현 의원 "삼전닉스 호남 투자, 국가 미래 산업이 정치 논리로 움직여"

"정치권이 지도 위에 원 그리듯 결정…전력 문제 등 난제"

"與 전당대회 시점 겨냥 정치 논리…산업 논리로 접근해야"



[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 청와대와 여권이 추진 중인 삼성전자·SK하이닉스의 호남·충청권 신규 반도체 클러스터 조성 구상과 관련해 "국가 미래산업이 산업의 논리가 아니라 정치의 논리로 움직이는 것 아니냐"며 비판했다.

윤 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 "김용범 청와대 정책실장이 호남·충청권 등을 중심으로 한 신규 반도체 클러스터 논의가 마무리 단계라고 밝혔다"며 이같이 적었다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 반도체 클러스터 구축에 대해 "수백조 원의 자본, 초고압 전력망, 하루 수십만 톤의 초순수, 수천 개의 협력업체, 수만 명의 엔지니어와 연구인력이 함께 움직여야 하는 국가적 프로젝트"라고 규정했다.

이어 "반도체 업계에서는 공장 부지 검토에만 7년 이상이 소요되고 철저히 비밀리에 수행되며 여러 요소를 고려한다고 한다"며 "공장 부지부터 발표하고 나중에 전력 문제를 해결하겠다는 것은 집터부터 정하고 설계도를 그리겠다는 것과 마찬가지"라고 지적했다.

윤 의원은 특히 인프라 중에서도 '전력 공급' 문제를 핵심 난제로 꼽았다.

그는 "반도체 산업은 사실상 전력을 반도체로 바꾸는 산업으로, 첨단 팹(공장)은 24시간 365일 단 한 번의 정전도 허용되지 않는다"며 "태양광과 풍력은 보조 전원으로 의미가 있지만 첨단 반도체 클러스터 전체를 지탱할 기저전원이 될 수는 없다"고 짚었다. 결국 안정적인 발전설비와 초고압 송전망이 필수적이라는 게 윤 의원의 설명이다.

아울러 윤 의원은 여권이 추진하는 정책의 발표 시점에도 의구심을 제기했다. 그는 "더욱 우려되는 것은 시점"이라며 "민주당은 8월 전당대회를 앞두고 있다. 바로 이 시점에 호남 반도체 클러스터 구상이 급부상했다"고 언급했다.

그러면서 "지방선거 과정에서 '반도체 호남 이전'을 내세웠던 민주당이 전당대회를 앞두고 다시 호남 카드를 꺼내든 것 아니냐는 분석이 나오는 이유"라고 주장했다.

마지막으로 윤 의원은 "호남이든 충청이든 영남이든 국가전략산업의 입지는 정치적 고려가 아니라 전력·용수·인재·산업생태계 등 객관적 기준에 따라 결정돼야 한다"며 "반도체는 전당대회 일정에 맞춰 움직이는 산업이 아니다. 국가전략산업은 정치적 시간표가 아니라 산업의 논리로 결정돼야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com