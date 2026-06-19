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윤상현 의원 "태극전사 투혼 보여줘...우리 사회도 '원팀'으로 뭉쳐야"

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  • 윤상현 국민의힘 의원은 19일 한국-멕시코전 패배에도 대표팀을 격려했다
  • 윤 의원은 선수들이 열악한 원정 환경 속 끝까지 투혼을 보였다며 칭찬했다
  • 그는 태극전사 투지를 사회 위기 극복의 '원팀' 정신과 연결해 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"패배 속 더 단단해지는 게 한국 축구 DNA"
"축구 대화합 포부, 나의 정치 철학과 일맥상통"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 한국이 0-1로 패한 것과 관련해 "결과는 아쉽지만 투지는 빛났다"며 태극전사들을 격려했다.

윤 의원은 19일 오후 자신의 페이스북을 통해 "멕시코 과달라하라 스타디움에서 홈팬들의 일방적인 응원과 고지대의 혹독한 환경 등 원정의 불리함 속에서도 우리 태극전사들은 마지막 1초까지 포기하지 않고 꺾이지 않는 투혼을 보여줬다"며 이같이 밝혔다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 경기 내용에 대해 "전반전에는 이강인 선수의 플레이메이킹과 킬패스 능력을 활용해 손흥민 선수의 침투로 이어지는 위협적인 장면을 만들었고, 후반전에는 전방 압박을 시도하며 득점 의지를 높였다"고 평가했다.

이어 후반 5분 실점 상황을 두고 "평범한 크로스를 골키퍼 김승규가 캐칭하는 과정에서 수비수 이기혁과 겹쳐 실점을 내줬다"며 "이후 총력전을 펼쳤으나 멕시코의 노련한 경기 운영에 막혔다"고 아쉬움을 표했다.

윤 의원은 "비록 결과는 아쉽지만 패배 속에서 더 단단해지는 것이 대한민국 축구의 DNA"라며 "실점 이후 오히려 전열을 가다듬고 멕시코의 골문을 줄기차게 두드리던 모습에서 태극전사들의 열정과 강인한 생명력을 봤다"고 강조했다.

그러면서 "오늘날 우리 사회가 마주한 거대한 위기도 이와 다르지 않을 것"이라며 "아무리 어려운 상황에 처해 있더라도 포기하지 않고 서로를 믿고 '원팀'으로 뭉친다면 넘지 못할 벽은 없다"고 주장했다.

특히 윤 의원은 "십수 년 전 대한축구협회장 선거에 출사표를 던지면서 '여와 야, 주류와 비주류로 나뉜 축구계의 대화합을 이루겠다'는 포부를 밝힌 적이 있다"며 "축구계의 개혁과 대화합의 전도사가 되려 했던 이유도 저의 한결같은 정치 철학인 '원팀' 기조와 일맥상통하기 때문"이라고 설명했다.

마지막으로 윤 의원은 "경기 내내 대한민국 대표팀이 보여준 탄탄했던 조직력과 치열한 공방전은 우리가 세계적 강호들과 어깨를 나란히 할 저력이 있음을 증명했다"며 "다음 경기에서 완벽한 반전을 이뤄낼 태극전사들의 저력을 믿으며, 국민의 한 사람으로서 끝까지 응원하고 민생의 현장에서 함께 뛰겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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