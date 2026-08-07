AIA그룹, 12년 연속 MDRT 회원 수 세계 1위…국내 회원 34% 증가

AI 핵심 요약beta
- AIA생명이 7일 AIA그룹의 MDRT 회원 수 세계 1위 12년 연속 달성을 밝혔다
- AIA그룹 MDRT 회원은 1만6228명으로 국내 AIA 설계사도 302명으로 전년 대비 34.2% 늘었다
- COT·TOT 고성과 회원과 신규·장기 회원 비중이 모두 증가하며 전문성·성장 기반을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명은 AIA그룹이 12년 연속 MDRT(Million Dollar Round Table·백만달러 원탁회의) 회원 수 기준 세계 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.
MDRT는 생명보험 및 재무서비스 업계에서 높은 수준의 생산성과 전문성, 윤리 기준을 갖춘 전문가들로 구성된 글로벌 협회다. 회원 자격을 유지하기 위해서는 우수한 영업 성과뿐 아니라 고객 신뢰를 바탕으로 한 상담 역량과 윤리성을 지속적으로 입증해야 한다.
AIA그룹은 올해 총 1만6228명의 MDRT 회원을 배출하며 12년 연속 MDRT 회원 수 기준 세계 1위를 달성했다. 국내에서는 AIA 프리미어파트너스 소속 설계사 302명이 올해 MDRT 회원으로 선정돼 전년(225명) 대비 34.2% 증가했다.
특히 MDRT 기준의 3배 이상 실적을 달성한 COT(Court of the Table) 회원은 35명으로 전체의 11.6%를 차지했으며, 전년 대비 45.8% 증가했다. MDRT 기준의 6배 이상 실적을 기록한 TOT(Top of the Table) 회원은 6명으로 전체의 2%를 차지해 전년 대비 50% 늘었다. COT와 TOT의 증가율은 전체 MDRT 증가율을 웃돌았다.
신규 MDRT 회원은 전체 회원의 36%를 차지했다. 10년 이상 MDRT 자격을 유지한 회원은 24명으로 전체의 7.9%였다.
연령별로는 30대가 23%, 40대가 33%, 50대 이상이 32%를 차지했다.
공태식 AIA 프리미어파트너스 대표는 "AIA그룹이 12년 연속 MDRT 세계 1위를 달성할 수 있었던 것은 고객 중심 자문 서비스와 보험 전문가 육성에 지속적으로 투자한 결과"라며 "앞으로도 최고의 보험 전문가들이 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 고객들이 '더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶'을 살아갈 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.
AIA그룹은 '프리미어 에이전시(Premier Agency)' 전략을 기반으로 교육 프로그램과 디지털 역량, 영업 문화 등을 통해 보험 전문가의 전문성 향상을 지원하고 있으며, 아시아 전역에서 고객 중심 재무 자문 역량을 강화하고 있다.
yunyun@newspim.com