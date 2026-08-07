롯데쇼핑, 백화점이 이끈 반등...2분기 영업이익 121% 급증

AI 핵심 요약beta
- 롯데쇼핑이 7일 2분기 잠정실적을 공시해 매출 3조4850억·영업이익 899억 원을 기록했다.
- 국내외 백화점 매출과 이익이 두 자릿수 이상 증가해 2분기 기준 역대 최대 매출과 전사 실적 반등을 이끌었다.
- 상반기 전체 매출·영업이익·순이익 모두 큰 폭으로 늘며 백화점 사업이 전사 실적을 견인하는 구조가 공고해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데쇼핑이 백화점 사업부의 견조한 성장에 힘입어 2분기 실적 반등에 성공했다. 국내외 백화점이 나란히 두 자릿수 매출 성장과 세 자릿수 영업이익 신장률을 기록하며 전사 실적 개선을 견인한 모습이다.
롯데쇼핑은 7일 2분기 잠정 실적 공시를 통해 연결기준 매출 3조 4850억 원, 영업이익 899억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.0% 늘었고, 영업이익은 121.2% 뛰었다. 일시적 비용 인식이 있었음에도 이룬 성과라는 점에서 수익성 개선의 강도가 두드러진다. 당기순이익은 146억 원으로 흑자전환했다.
이번 실적의 중심에는 백화점 사업부가 있다. 외국인 관광객 매출 증가와 패션 전 상품군의 판매 호조가 겹치면서 백화점 사업부 매출은 전년 동기 대비 9.2% 증가한 8912억 원을 기록, 2분기 기준 역대 최대치를 새로 썼다. 국내 백화점과 해외 사업이 동반 성장한 결과로, 여기에 할인점과 주요 자회사의 매출 회복세까지 더해지며 전체 외형 확대로 이어졌다.
수익성 측면에서는 백화점의 기여도가 더욱 뚜렷하다. 국내 백화점 영업이익이 전년 대비 77.6% 늘었고, 해외 백화점은 309.7% 급증했다. 이에 따라 백화점 사업부 전체 2분기 영업이익은 1197억 원으로, 전사 영업이익 899억 원을 웃도는 규모다. 다른 사업부의 부진이나 비용 요인을 백화점이 상쇄하며 전사 흑자 폭을 키운 셈이다.
해외 사업의 성장세도 눈에 띈다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 6분기 연속으로 분기 최대 영업이익을 경신하며 해외 점포의 안정적 수익 궤도 진입을 보여줬다. 여기에 홈쇼핑의 고마진 상품 중심 포트폴리오 재편, 판관비 효율화 등 주요 자회사의 체질 개선 노력도 전사 수익성 제고에 힘을 보탰다.
분기 실적 개선은 상반기 전체로도 이어졌다. 롯데쇼핑의 상반기 누적 매출액은 전년 동기 대비 3.8% 증가한 7조 666억 원, 영업이익은 81.5% 늘어난 3428억 원을 기록했다. 당기순이익도 1585억 원으로 큰 폭 개선됐다.
백화점 사업부의 상반기 실적은 더욱 가파르다. 국내 매출은 8.4%, 영업이익은 54.8% 늘었고, 해외 백화점은 매출 17.6%, 영업이익 287.8% 증가라는 성과를 냈다. 국내외를 가리지 않고 백화점이 전사 실적을 떠받치는 구조가 상반기 내내 이어진 것으로 풀이된다.
임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 "국내외 백화점의 견조한 실적과 전사적인 수익성 개선 노력이 어우러져 2분기 및 상반기 모두 의미 있는 실적 반등을 이뤄냈다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com