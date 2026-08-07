합수본, '투표율 조작 의혹' 서울·경기·충북 선관위 등 추가 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 7일 중앙·서울·경기·충북 선관위를 추가 압수수색했다
- 6·3 지방선거 때 투표율 허위 입력 정황과 조작용 엑셀 사용 의혹을 수사 중이다
- 압수물 분석 통해 허위 입력 경위와 사전 협의·중앙선관위 보고 여부를 확인할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경기 김포·의왕, 충북 진천서도 수치 불일치
'조작용 엑셀' 김포 전달…중앙선관위 관여 수사
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검·경 합동수사본부(합수본)가 선거관리위원회 관계자들의 투표율 허위 입력 정황과 관련해 중앙선거관리위원회와 서울·경기·충북 선거관리위원회 등에 대한 추가 압수수색에 나섰다.
합수본은 7일 공지를 통해 "선관위 관계자들의 투표율 허위 입력 정황과 관련된 공전자기록위작 및 공무집행방해 혐의로 지난달 23일 중앙선관위 등에 대한 1차 압수수색을 실시했다"며 "이날 추가 증거 확보를 위해 중앙선관위, 서울시·경기도·충청북도, 김포시·의왕시·진천군, 서초구·강남구 선관위 등을 압수수색 중에 있다"고 밝혔다.
합수본은 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 과정에서 투표율 허위 입력 정황을 포착했다. 선거 당일 경기도 일부 지역에서 실제 수백 명 수준이던 투표자 수가 수천 명으로 잘못 입력됐는데, 선관위가 이를 바로잡지 않고 다른 투표소의 투표자 수를 실제보다 많게 기입하는 방식으로 수치를 맞춘 것으로 합수본은 의심하고 있다. 이런 정황을 바탕으로 지난달 23일 중앙선관위와 경기도선관위 관계자 등을 상대로 투표율 조작 의혹과 관련한 첫 압수수색에 나섰다.
이후 합수본은 경기 김포·의왕과 충북 진천 등 다른 지역에서 실제 투표자 수와 전산 입력 수치가 일치하지 않은 경위를 수사하고 있다. 특히 합수본은 충북 진천에서 사용된 이른바 '조작용 엑셀' 파일이 경기 김포에도 전달된 정황을 토대로 중앙선관위 차원의 관여 여부를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
합수본은 압수물 분석을 통해 투표자 수가 허위로 입력된 경위와 실무자들 사이의 사전 협의 여부, 중앙선관위가 관련 내용을 보고받았는지 등을 확인할 방침이다.
yek105@newspim.com