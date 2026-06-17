국민의힘, 투표용지 사태 국정조사 특위위원장에 5선 윤상현 의원 내정

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간사에 서범수…민주 9·국힘 7·비교섭2 구성

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사할 국회 국정조사특별위원회 위원장으로 5선의 윤상현 의원을 내정했다.

김승수 국민의힘 원내운영수석부대표는 17일 서울 여의도 국회 본관에서 기자들과 만나 전날 더불어민주당과 합의한 국정조사특위 구성 내용을 공개했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

특위 명칭은 '6·3 동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회'다.

국민의힘은 위원장에 윤 의원을 내정했으며, 행정안전위원회 간사인 서범수 의원이 국조특위 간사를 맡기로 했다. 특위 위원으로는 김은혜·신동욱·박수민·주진우·최보윤 의원이 참여한다.

여야는 특위 위원을 동수로 구성하되 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명으로 배분하기로 했다. 비교섭단체 몫은 개혁신당과 조국혁신당이 각각 1명씩 맡는다.

김 수석부대표는 "내일 오후 2시 본회의 통과를 목표로 여야 간 협의를 진행하고 있다"며 "세부 내용은 국조특위가 확정되면 양당 간사 협의를 거쳐 정할 계획"이라고 밝혔다.

위원 선정 기준에 대해서는 "선거 및 선거관리위원회 관련 경험이 있거나 국정조사 활동 경험이 있는 의원들을 중심으로 구성했다"고 설명했다.

이어 "서범수 의원은 행안위 간사로서 관련 내용을 상당 부분 파악하고 있고, 김은혜 의원은 정치개혁특별위원회 활동을 통해 선관위의 관리 부실과 제도 개선 문제를 지속적으로 제기해왔다"고 말했다.

또 "주진우·최보윤 의원 등 법조인 출신 의원들이 포함됐고, 박수민 의원은 조직 관리와 예산 집행 측면을 면밀히 살펴볼 예정"이라고 덧붙였다.

여야는 전날 양당 원내수석부대표 회동에서 투표용지 부족 사태의 원인 규명과 선거관리 제도 개선 방안을 논의하기 위한 국조특위 구성에 합의한 바 있다.

allpass@newspim.com