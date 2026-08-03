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올해 상반기 온라인 가입자수 전년동기比 8.9%↑

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회(회장 김기문)는 8월 한달간 '노란우산 온라인 가입 프로모션'을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션을 통해 소기업·소상공인 대표가 오는 31일까지 노란우산 홈페이지 또는 모바일을 통해 신규가입 시 네이버페이 또는 카카오페이 모바일 5만원 쿠폰(택1)을 받을 수 있다.

한편 올해 올해 상반기 노란우산 신규 가입자수는 15만307명으로 전년 같은 기간(14만5621) 대비 3.2% 늘어난 것으로 집계됐다.

중기중앙회, 8월 '노란 우산' 온라인 가입 프로모션 [사진=중기중앙회]

노란우산은 시중은행 등 금융기관, 공제상담사, 온라인 등 다양한 채널을 통해 가입이 가능하다.

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 경영위기 시 생활안정과 사업재기를 지원하기 위해 지난 2007년부터 중기중앙회가 운영하는 공제제도로 올해 7월말 현재 재적 가입자 191만명을 넘어선 대표적인 소기업·소상공인 사회안전망이다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "시간과 장소의 제약 없이 편리하게 온라인으로 가입하는 고객의 비중이 꾸준히 늘어나는 추세"라며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 소기업·소상공인이 노란우산이라는 든든한 안전망에 함께 하길 바란다"고 밝혔다.

tack@newspim.com