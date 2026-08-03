네오켄바이오, 의료용 대마 전문 미디어 '캐너비스 인사이트' 정보 공유 협력

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료용 헴프 기반 원료의약품 제조기업 네오켄바이오가 의료용 대마 산업 및 정책 정보를 제공하는 전문 플랫폼 '캐너비스 인사이트'와 정보 공유 협력 체계를 구축했다고 3일 밝혔다.

캐너비스 인사이트는 의료용 대마와 관련된 국내외 뉴스, 정책 동향, 산업 정보를 수집·제공하는 플랫폼이다. 의료용 대마 산업의 최신 동향과 제도 변화, 글로벌 시장 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성돼 있다.

네오켄바이오에 따르면 글로벌 의료용 대마 시장은 국가별 제도 정비와 함께 빠르게 성장하고 있으며, 국내에서도 의료용 대마의 활용 범위 확대와 제도 개선을 둘러싼 논의가 지속되고 있다. 이에 따라 정확하고 신뢰할 수 있는 정보에 대한 수요도 증가하는 추세다.

캐비너스 인사이트 홈페이지 갈무리. [사진=네오켄바이오]

네오켄바이오는 캐너비스 인사이트와의 연계를 통해 관련 정책 및 산업 정보를 보다 쉽게 접할 수 있도록 지원할 계획이다. 또한 의료용 대마에 대한 객관적이고 검증된 정보가 널리 공유될 수 있도록 다양한 협력 방안을 모색할 방침이다.

네오켄바이오 관계자는 "의료용 대마의 가능성과 한계를 정확하게 이해하고 오남용을 예방하기 위해서는 신뢰도 높은 정보 제공이 중요하다"며 "객관적인 산업 정보 제공을 목적으로 운영되는 캐너비스 인사이트의 취지에 공감해 자사 홈페이지 연계 및 관련 정보 확산을 지원하게 됐다"고 말했다.

관계자는 "앞으로도 국내외 의료용 대마 산업과 정책 변화에 대한 정보를 지속적으로 공유하고 관련 산업의 건전한 성장과 인식 개선에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

nylee54@newspim.com